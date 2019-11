Amazon Black Friday 2019: i corrieri in sciopero, consegne a rischio

Arriva il Black Friday 2019 anche su Amazon, ma gli acquisti potrebbero essere compromessi a causa di sciopero dei corrieri, partito il 27 novembre presso le sedi di Brandizzo in provincia di Torino e Marene in provincia di Cuneo.

In particolare, questo sciopero riguarda i dipendenti delle piccole e medie imprese di cui Amazon si serve per effettuare le consegne nel nord Italia. Una protesta indetta dalla Uil Trasporti che riguarda i carichi di lavoro, ritenuti estenuanti e poco sicuri.

Messa a rischio quindi la Black Week - che culmina oggi 29 novembre, ultimo giorno utile per usufruire delle offerte Amazon.it Black Friday 2019 - nella zona di Torino e Cuneo, un disagio che colpirà i milioni di consumatori che si sono "riuniti" per l'appuntamento commerciale più importante dell'anno.

Amazon si è espressa in merito alle condizioni dei lavoratori, chiarendo le loro policy lavorative: "Amazon richiede che tutti i fornitori di servizi di consegna rispettino il Codice di Condotta dei Fornitori Amazon, e garantiscano che gli autisti ricevano compensi adeguati, siano trattati con rispetto (...) Il numero di pacchi da consegnare è assegnato ai fornitori di servizi di consegna in maniera appropriata e si basa sulla densità dell'area in cui devono essere effettuate le consegne, sulle ore di lavoro, sulla distanza che devono percorrere. Amazon assegna le rotte ai fornitori di servizi di consegna che poi le assegnano ai loro autisti sulla base della loro disponibilità"

Anche il Codacons si è espresso in merito, definendo questo sciopero per il Black Friday non necessario: "Assolutamente inopportuno e causerà disagi e problemi ai consumatori italiani"

Insomma, un vero e proprio Black Caos che provocherà ad Amazon non pochi problemi.