Amazing Stories: la serie di Steven Spielberg ha una data di uscita, ecco la prima foto

Amazing Stories: la prima immagine della serie tv di Steven Spielberg

AppleTV+ ha svelato la data di uscita e la prima immagine ufficiale di Amazing Stories, reboot della serie tv antologica creata da Steven Spielberg. La data di uscita della serie tv su AppleTV+ è fissata per il 6 marzo.

L'originale Amazing Stories - Storie Incredibili è andata in onda dal 1985 al 1987 mescolando fantasy e horror con elementi comici. Lo show ha conquistato ben 12 nomination agli Emmy Awards, vincendone cinque. Amazing Stories ha visto presenze di star quali Patrick Swayze, Danny DeVito e Mark Hamill.

Lo shoe però non è stato un successo in termini di ascolti. NBC ha scelto di non rinnovare la serie dopo un contratto di due anni. Per anni si è cercato di realizzare un reboot che ha visto inizialmente coinvolto il creatore di Hannibal, Bryan Fuller, poi uscito di scena per divergenze creative con la produzione. Gli showrunner di Amazing Stories sono Eddy Kitsis e Adam Horowitz, anche produttori esecutivi insieme a Steven Spielberg.

Cinque episodi della serie reboot saranno disponibili sulla piattaforma AppleTV+ a partire dal 6 marzo. La foto diffusa appartiene a uno degli episodi, intitolato The Rift, diretto da Mark Mylod. Tra i volti che compariranno nello show vi saranno Dylan O'Brien, Victoria Pedretti, Josh Holloway e Robert Forster, scomparso lo scorso anno, qui al suo ultimo ruolo.