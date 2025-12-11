Amanda Seyfried difende il suo commento su Charlie Kirk dopo le critiche: “Non mi scuso affatto”

Nel corso del press tour per The Testament of Anne Lee, Amanda Seyfried ha dichiarato di non pentirsi affatto per aver definito Charlie Kirk 'pieno d'odio' dopo l'uccisione del co-fondatore di Turning Point USA dello scorso 10 settembre.

Seyfried ha risposta con veemenza alla domanda sulla possibilità di scusarsi per quanto dichiarato nei confronti di Kirk, in seguito alle polemiche generate dalle sue dichiarazioni in merito al discusso attivista politico americano.

Amanda Seyfried non intende scusarsi per la sua opinione su Charlie Kirk

"Non mi scuso affatto per questo" ha esclamato con durezza Seyfried "Per l'amor di Dio, ho commentato soltanto una cosa. Ho detto qualcosa che si basava sulla realtà effettiva e su filmati reali e citazioni reali".

Seyfried ribadisce la sua posizione: "Quello che ho detto era dannatamente fattuale, e sono libera di avere un'opinione, ovviamente. Grazie a Dio per Instagram. Ho potuto fare un po' di chiarezza, ed era un modo per riprendermi la mia voce perché sentivo che mi era stata rubata e ricontestualizzata, che è ciò che la gente fa, naturalmente".

La morte di Charlie Kirk e il post su Instagram di Amanda Seyfried

Le polemiche sono nate in seguito alle parole dell'attrice in seguito alla morte di Charlie Kirk, condannata da Amanda Seyfried che non mancò di sottolineare come Kirk fosse pieno d'odio. In seguito, Amanda Seyfried ha pubblicato un post su Instagram per spiegare le sue parole.

"Non voglio aggiungere benzina sul fuoco. Voglio solo essere in grado di fare chiarezza su qualcosa che è stato irresponsabilmente (ma comprensibilmente) estrapolato dal contesto. Una discussione animata, non è questo ciò che dovremmo avere?" ha scritto la star di Mamma mia!.

"Stiamo dimenticando la sfumatura dell'umanità" ha continuato a spiegare "Posso arrabbiarmi per misoginia e retorica razzista e ANCHE essere pienamente d'accordo che l'omicidio di Charlie Kirk sia stato assolutamente inquietante e deplorevole in ogni modo immaginabile. Nessuno dovrebbe dover sperimentare questo livello di violenza. Questo Paese sta piangendo troppe morti e sparatorie insensate e violente. Possiamo essere almeno d'accordo su questo?"