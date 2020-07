Amanda Sandrelli e la malattia: "La prima persona a cui l'ho detto"

Amanda Sandrelli ospite con la madre Stefania di Pierluigi Diaco, ha parlato della sua malattia - all'attrice fu diagnosticato un tumore nel 2009 - rivelando che la prima persona con cui si è confidata all'epoca è stata il fratellastro Vito Pende.

Nel presentare Amanda e Stefania Sandrelli Diaco le ha definite "una cosa unica nel mondo dello spettacolo". Mamma e figlia sono state come sempre molto cordiali e simpatiche, raccontando anche momenti particolari della loro vita, come la lotta contro il tumore che nel 2009 colpì Amanda. La figlia di Gino Paoli in quel momento della sua vita si ritrovò vicino Vito, il fratello nato dal matrimonio tra la madre e il chirurgo Nicky Pende. Sentendo questo Pier Luigi Diaco è intervenuto per dire: "Sai che mi colpisce moltissimo Vito pur non avendolo mai conosciuto perché una delle persone a me più care ha vissuto il male che hai vissuto tu nel 2016 e la prima persona a cui l'ha detto sono stato io e so che la prima persona che ha saputo del tuo male è stato Vito, che ti è stato accanto, e penso che Vito sia un essere umano speciale, mi limito a dire questo". Dopo questo passaggio Amanda aggiunge: "Sì è anche un gran medico".

Il problema medico di Amanda Sandrelli si è risolto brillantemente grazie ad un'operazione, in questi anni ritornando sull'argomento, l'attrice ha dichiarato che nel tempo non ha dovuto sottoporsi a nessuna cura particolare, i controlli effettuati hanno confermato che la malattia è scomparsa.