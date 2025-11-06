Amanda Bynes, la star di Le cose che amo di te: “Prendo Ozempic per sentirmi magra e carina”

L'attrice, da tempo alle prese con problemi di salute mentale, ha dichiarato di far uso del discusso farmaco utilizzato per il trattamento di diabete e obesità.

A giugno, Amanda Bynes aveva raccontato di aver iniziato un trattamento con il farmaco Ozempic, il cui abuso tra le persone che cercano di dimagrire è da tempo al centro di parecchie discussioni.

In un video su TikTok, la star di Le cose che amo di te ha raccontato di aver perso circa 9 kg dal momento dell'inizio del trattamento, quando dichiarò di pesare 79 kg.

Il trattamento con l'Ozempic di Amanda Bynes

Nel video, Bynes ha dichiarato: "Sta funzionando davvero per me. E sto cercando di perdere più peso solo per sentirmi magra e carina. Quindi continuerò a prendere Ozempic" ha affermato l'attrice.

John Travolta, Amanda Bynes e Zac Efron agli MTV Movie Awards

"Volevo solo parlarne perché so di non aver pubblicato aggiornamenti sui miei progressi da quando ne avevo parlato mesi fa" ha concluso. Negli ultimi mesi si è parlato parecchio degli effetti dell'Ozempic e i cambiamenti che la sua assunzione producono sulla salute delle persone, ancora in fase di scoperta.

I problemi personali di Amanda Bynes

Star della tv nei primi anni 2000 in show e serie tv, Amanda Bynes ha vissuto diversi problemi personali nel corso della sua vita. Da una decina di anni, l'attrice si è aperta pubblicamente su ciò che ha vissuto, parlando dei suoi problemi di salute mentale e delle sue dipendenze.

Nel 2014, Amanda Bynes aveva dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di disturbo bipolare e successivamente, i suoi genitori avevano ottenuto la tutela legale dei suoi affari professionali. Nel 2022, la sua salute è migliorata e l'accordo è terminato. Tuttavia, nel 2023 l'attrice ha vissuto altri periodi di crisi legati alla sua malattia.

Negli ultimi tempi, Amanda Bynes ha iniziato ad occuparsi anche di manicure e ha iniziato una collaborazione con lo stilista Austin Babbitt per una collezione di moda. L'ultima sua apparizione sul grande schermo risale al 2010, nel film Easy Girl con Emma Stone.