Amadeus su Nove: domenica 22 settembre, serata evento con Chissà chi è e Suzuki Music Party

L'esordio del conduttore sul canale in chiaro del gruppo Discovery è ormai alle porte: Nove ha preparato una serata speciale tutta dedicata ad Amadeus, tra game show e musica.

Finalmente è arrivato il momento di vedere l'esordio di Amadeus su Nove, dove l'ex direttore artistico di Sanremo è approdato alla fine della scorsa stagione televisiva. Il gruppo discovery per festeggiare l'evento domenica 22 settembre ha preparato una serata tutta dedicata al conduttore. A partire dalle 20:30, Amadeus si prenderà l'access prime time della rete con Chissà chi è.

Il nuovo game show, prodotto da Endemol Shine Italy e ispirato al format di successo americano Identity. La serata continuerà con lo spettacolare Suzuki Music Party, un attesissimo show musicale che accenderà l'Allianz Cloud di Milano. Questo evento musicale è prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, e promette di portare energia e divertimento al pubblico.

Il game show dell'access time di Nove

A partire da lunedì 23 settembre, Chissà chi è andrà in onda dal lunedì al sabato alle 20:30. In ogni puntata, due concorrenti - legati da un rapporto familiare o sentimentale - dovranno mettere alla prova le loro capacità di osservazione, intuito e investigazione per vincere un montepremi che può arrivare fino a 200.000 euro.

La dinamica del gioco prevede che nella fase iniziale venga presentato al pubblico un "parente misterioso". Nel corso della puntata, i concorrenti dovranno confrontarlo con otto identità che si sveleranno progressivamente. L'obiettivo sarà identificare correttamente quale delle otto persone è realmente legata al "parente misterioso", permettendo così sia ai concorrenti che al pubblico a casa di iniziare l'indagine già dai primi minuti della puntata.

Amadeus in Chissa chi è

Successivamente, partirà il "gioco delle identità", dove i concorrenti dovranno abbinare ciascuna delle otto persone alle rispettive professioni o attività mostrate sul tabellone. Ogni abbinamento corretto permetterà di accumulare denaro, che costituirà il montepremi finale. Durante questa fase, la coppia avrà a disposizione tre indizi per aiutarli nella scelta, ma dovrà fare attenzione ai due "imprevisti" nascosti tra le otto identità: rispondere in modo errato porterà alla perdita di tutto il denaro accumulato.

Una volta completato l'abbinamento, entrerà in scena il parente misterioso. Dopo aver fornito ulteriori dettagli, inclusa la natura del legame familiare, i concorrenti dovranno decidere quale delle otto persone in gara è davvero il loro parente. A questo punto, avranno due opzioni: tentare la risposta finale subito, rischiando di vincere o perdere l'intero montepremi, oppure utilizzare gli aiuti a loro disposizione, che però ridurranno il valore del montepremi.

Musica, sorprese e grandi performance live.

Domenica, a seguire, dalle 21:30, il palco del Suzuki Music Party si infiammerà, con i riflettori puntati su 21 tra i più importanti artisti della scena musicale italiana. Durante lo show, gli artisti presenteranno in anteprima televisiva le loro nuove hit, destinate a diventare i tormentoni dell'autunno, alternandole con i brani più celebri del loro repertorio. La serata, ricca di sorprese, promette di essere uno degli eventi musicali più attesi della stagione.

Amadeus non sarà solo sul palco: al suo fianco ci sarà l'attrice romana Ilenia Pastorelli, pronta a portare la sua energia e il suo carisma. Il cast, annunciato nelle scorse settimane dallo stesso conduttore sui suoi profili social, include: