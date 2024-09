Suzuki Music Party con Amadeus: tutti i cantanti che saliranno sul palco, tra conferme e sorprese

Il debutto di Amadeus sul Nove è fissato per domenica 22 settembre, quando non soltanto condurrà la prima puntata di Chissà chi è (lo show, in onda in access prime time, erede de I Soliti Ignoti) ma sarà presente anche nella prima serata con Suzuki Music Party, che è l'erede dell'Arena Suzuki in onda fino allo scorso anno sulla RAI.

Tutti i cantanti di Suzuki Music Party

L'annuncio social di Amadeus fatto il 1° settembre aveva già spoilerato la presenza sul palco di Tananai e Anna, la rapper che ha conquistato la classifica FIMI con l'album Vera Baddie. Nei giorni successivi si erano uniti altri nomi di primo piano come Lazza e Achille Lauro (al suo debutto, domani sera su Sky come giudice di X Factor).

Poche ore fa è stato lo stesso conduttore a svelare il cast completo dell'evento, annunciando anche alcune sorprese perchè ci saranno 21 cantanti e non 15, come da precedente avviso.

Ecco l'elenco di tutti gli artisti:

Anna

Tananai

Lazza

Fiorella Mannoia

Emma

Emis Killa

Massimo Pericolo

Merk & Kremont

Baby Gang

Ornella Vanoni

Achille Lauro

Simba La Rue

Clara

La Rappresentante di Lista

Tredici Pietro

Francesca Michielin

Mecna

Fudasca

Paola e Chiara

BigMama

Benji e Fede

Un totale di 21 cantanti per 15 brani d eseguire, e questo ci dice evidentemente che nel corso della serata ci saranno anche dei duetti. Come già spiegato da Amadeus, non ci sarà alcuna gara tra le canzoni: il Suzuki Music Party sarà una vetrina che questi artisti sfrutteranno per presentare quindici dei singoli inediti che accompagneranno il pubblico durante la stagione autunnale.

Lo show verrà registrato il prossimo 17 settembre e verrà trasmesso domenica 22 settembre su Nove dalle 21:30.