Grande Fratello 2024, partenza choc. È stata la prima puntata meno vista di sempre

Ufficialmente maggiorenne. Il Grande Fratello 'classico' è ripartito con la sua 18esima edizione, ancora una volta guidata da Alfonso Signorini, riconfermato conduttore dopo le passate Daria Bignardi, Barbara D'Urso e Alessia Marcuzzi, e al fianco delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Casa nuova di zecca per i nuovi inquilini del reality Mediaset, ancora una volta divisi tra vip, o pseudo tali, e personaggi comuni.

Una prima puntata introduttiva giustamente tutta orientata sulla leggerezza, con parole buone per tutti e sorrisi a profusione, perché di tempo per scannarsi ce ne sarà a sufficienza. Basti pensare che l'edizione dello scorso anno durò la bellezza di 197 giorni, con 35 concorrenti. Più che esperimento sociale, un sequestro di persona. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, com'è andata la prima puntata di questa 18esima edizione?

Peggior partenza di sempre

Alfonso Signorini in studio

Male. Decisamente male. Canale5 si è infatti fermata ai 2.510.000 telespettatori, con uno share del 21.28% dalle 21:37 all'1:20 di notte. I contatti sono stati 8.195.000. Ma è la media a preoccupare. Quello di ieri è stata infatti la prima puntata meno vista di sempre della storia del programma. Infranto il record in negativo dello scorso anno, quando il debutto si fermò ai 2.994.000 telespettatori, con uno share al 23,01%. In calo quindi anche lo share. Il Gf18 ha fatto peggio persino della sesta e ultima edizione del GF Vip, che nel 2022 si fermò ai 2.636.000 telespettatori, con una media del 21,73%. Alfonso Signorini ha così superato Alfonso Signorini, ma in peggio, pur avendo vinto la serata. Sul fronte share Canale5 ha infatti superato Rai1 con la fiction Brennero, vista al debutto da 2.8 milioni di telespettatori con uno share al 17,22%.

I picchi storici

Il picco storico del Grande Fratello si ebbe con la 4a edizione, andata in onda nel 2004, con Barbara D'Urso conduttrice e Serena Garitta vincitrice. Quella prima puntata, datata 22 gennaio, venne vista da 9.349.000 telespettatori, con uno share al 38,62%. Altri tempi, altra televisione, altri dati Auditel. La puntata del Grande Fratello più vista di sempre fu invece quella del 21 dicembre del 2000. Si trattava della finale della prima, mitologica stagione. Al 99esimo giorno di reality, 16.019.000 telespettatori videro Cristina Pievani trionfare e aggiudicarsi il montepremi di 250.000 euro, con una media share del 59,97%. Numeri da finale di Sanremo per un programma che scrisse indelebili pagine televisive.

Il calo Auditel e il senso del GF

Cesara Buonamici in studio

Solo nel 2008, con l'ottava edizione, si è scesi sotto la soglia dei 6 milioni di telespettatori per la premiere, mentre nel 2015 abbiamo assistito al primo crollo, con due milioni di teste perse per strada in un anno. Dai 5.440.000 telespettatori della 13esima edizione ai 3.428.000 telespettatori della 14esima. Lo scorso anno, per la prima volta, si è scesi sotto la soglia dei 3 milioni, con il 2024 che ha fatto segnare un altro triste record. Fare peggio del 2023, con una media finale di 2.444.000 telespettatori e share al 18,59%, potrebbe significare il dover mettere una pietra tombale ad un reality a dir poco disossato in questi ultimi 25 anni, con migliaia di concorrenti e dinamiche di gioco replicate all'infinito. La doppia diretta settimanale finisce inevitabilmente per annacquare la narrazione all'interno della Casa, ma è altrettanto vero che per Canale5 riuscire a strappare un doppio 18/20% di share a settimana in prime time, con un canale interamente dedicato al GF h24 e un sito che macina milioni di visualizzazioni tra clip, dirette e quant'altro, è pura gioia. Perché pur calando drasticamente nel numero di telespettatori, anno dopo anno, per Mediaset e i suoi inserzionisti il Grande Fratello continua ad avere un senso. Ed è per questo motivo che puntualmente, ogni anno, riprende forma andando in onda per 6 mesi consecutivi.

Gli ascolti Auditel delle prime puntate, dal 2000 ad oggi