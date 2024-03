Amadeus condurrà Sanremo per altri due anni? Ecco la risposta ufficiale della RAI

La RAI ha dovuto diramare in giornata un comunicato per arginare la notizia secondo cui Amadeus avrebbe accettato di condurre Sanremo anche nel 2025 e nel 2026.

Amadesu condurrà il Festival di Sanremo anche per le edizioni 2025 e 2026, stando a quanto riportato da Italia Oggi. Di diverso segno, però, la risposta ufficiale della RAI, che in mattinata ha diramato un comunicato stampa sulla notizia che in pochi minuti ha fatto il giro dei social.

Amadeus e il giallo dei prossimi Sanremo

Una smentita è una notizia data due volte? Non sappiamo se sia questo il caso, certo è che la conduzione di Sanremo 2025 sta diventando un vero e proprio giallo. Se Amadeus aveva scritto la parola fine con le lacrime di commozione durante l'ultima conferenza dall'Ariston, viale Mazzini continuerebbe a insistere sul tasto del ripensamento. Perchè ci deve pure essere qualcosa di vero nelle illazioni che parlano di un tira e molla continuo tra l'azienda del servizio pubblico e il conduttore di Affari tuoi. Al momento si tratta, appunto, di voci, sussurri, supposizioni, che la RAI si è affrettata a smentire in mattinata con un comunicato stampa chiaro e stringatissimo. "Le notizie riportate da alcuni organi d'informazione su un accordo raggiunto tra l'Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate".

Le cose potrebbero cambiare quando Amadeus dovrà firmare il nuovo contratto (quello attuale è in scadenza)? Chissà. Intanto la RAI avrebbe messo sul piatto non soltanto le prossime stagioni di Affari tuoi e I soliti ignoti ma anche uno show in prima serata su Rai 1 insieme all'amico Fiorello, stando a quanto dichiarato dallo stesso Amadeus a Viva Rai2!.

Chi condurrà Sanremo 2025?

La domanda da un milione di dollari potrebbe non trovare alcuna risposta prima dell'estate, come era già successo nell'avvicendamento tra Claudio Baglioni e Amadeus (noi qualche ipotesi l'abbiamo già formulata). In Rai però ci sono degli osserviati speciali. Ad oggi il più accreditato sembra essere Alessandro Cattelan: l'azienda lo metterà ancora alla prova con uno show in prima serata (questa volta su Rai 2) che comincerà subito dopo Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino, altro nome in lizza. Antonella Clerici ha declinato qualsiasi offerta prima ancora di riceverla, a quanto pare, mentre Massimo Giletti, tornato in RAI dopo sei anni come conduttore dello speciale La TV fa 70, ha ricevuto anche l'endorsement di Amadeus.