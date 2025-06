Amadeus: le porte della Rai sono chiuse, e Mediaset?

Dopo il passaggio a Nove, la carriera di Amadeus è stata tutta in salita. Il conduttore sulla rete Discovery non ha ottenuto il successo sperato e, ad eccezione della Corrida, i risultati sono stati molto poco soddisfacenti sul fronte Auditel.

Ora, un articolo su Affari Italiani firmato Hit, ha lanciato una nuova indiscrezione: Amadeus non potrebbe tornare in Rai né tantomeno sarebbe atteso a Mediaset.

Il sostegno di Maria De Filippi e Fiorello

Amadeus e Fiorello a Sanremo 2024

La presenza di Amadeus come giudice ad Amici aveva fatto pensare ad una sorta di exit strategy: sondare il terreno a Mediaset e, allo stesso tempo, sfruttare il ruolo nel talent show per portare il pubblico di Amadeus su Nove, dove a maggio sarebbe partito Like a Star.

Invece, il talent di imitatori di Amadeus si è fermato al 2% di share e poco più. Nel frattempo, Fiorello non ha perso occasione per supportare il rientro dell'amico in Rai.

Sia nelle sue dirette Instagram che nello show radiofonico La Pennicanza infatti, Fiorello lo ha invitato a tornare in Rai perché a Nove sta male. Di più, gli ha anche detto che in Rai lo aspettano a braccia aperte.

Quale futuro per Amadeus?

Amadeus in Chissa chi è

Nell'articolo pubblicato oggi da Affari Italiani, si legge che, come del resto abbiamo visto, Fiorello attraverso i suoi show si è proposto come una sorta di cavallo di Troia per riportare Amadeus in Rai. Al momento però, le porte dell'azienda sarebbero chiuse.

Lo scorso anno al conduttore era stato proposto un "sontuoso rinnovo" contrattuale, in cui era previsto un incarico per creare una struttura per nuovi format d'intrattenimento per le reti Rai.

Invece c'è stato il trasloco a Nove, per cui ora la Rai non sarebbe disposta a riaccettare Amadeus, in quanto non sarebbe "un albergo con le porte girevoli".

Allo stesso tempo, non ci sarebbero nemmeno possibilità a Mediaset: a meno di un'intercessione molto forte di Maria De Filippi, la quale già gli avrebbe dimostrato appoggio ingaggiandolo come giudice.