Amadeus e Fiorello ancora insieme sul Nove per un nuovo show? "Tutto può accadere"

Dopo il fenomenale successo dei suoi ultimi Festival di Sanremo e nel primetime di Rai 1, Amadeus è passato a Nove dove però non ha ripetuto lo stesso numero di share e ascolti della rete di bandiera, fatto che ha spinto in molti a ipotizzare una possibile reunion con Fiorello in un possibile nuovo show.

Ad alimentare questa ipotesi è bastato uno scatto pubblicato su Instagram da Amadeus e nel quale apparivano anche Fabrizio Biggio e Nicola Savino. Il popolare conduttore può contare su un profilo social da 1.9 milioni di follower, così lo scatto ha fatto rapidamente il giro del web e ha spinto molti a chiedersi se si realizzerà un nuovo show con la coppia.

Questa ipotesi è stata quindi rafforzata dalla didascalia con cui Amadeus ha accompagnato la foto in questione: "Tutto può accadere", ha scritto; un messaggio allusivo, che ha immediatamente acceso i sogni dei fan di questo 'strano' quartetto, che nei commenti si sono scatenati a immaginare i possibili scenari lavorativi sullo sfondo di questo scatto.

Amadeus e Fiorello, il possibile nuovo show

Per il momento dobbiamo rimanere nel territorio dei semplici rumors, dato che non ci sono conferme dai diretti interessati né dal canale. La prima occasione utile che potrebbe riunire la coppia (con Biggio e Savino) potrebbe essere l'ormai imminente show di San Silvestro, che Nove ha affidato proprio alla conduzione di Amadeus.

Amadeus, Fiorello fece una rivelazione su di lui: "L'ho visto tante volte nudo"

Il conduttore ravennate nell'ultima serata del 2024 sfiderà in diretta Rai 1, in onda come di consueto con L'anno che verrà sarà condotto da Marco Liorni, e Canale 5, che affiderà ancora le chiavi del suo show di fine anno a Federica Panicucci.

In realtà, le prime indiscrezioni relative allo show di fine anno del Nove riportavano un altro nome come ipotetico co-conduttore al fianco di Amadeus, ovvero Gianni Morandi. Tuttavia, a questo punto non sono da escludere nuovi colpi di scena con l'ingesso nel cast di Fiorello, Savino e Biggio. Non è da escludere, inoltre, che il quartetto in questione possa essere al lavoro sui un programma completamente inedito, per risollevare gli ascolti di Amadeus sul Nove.