Tutti contro Amadeus e i suoi ascolti ma Warner Bros. Discovery festeggia un settembre record

Amadeus e i suoi ascolti sul Nove non avranno fatto scintille, come era accaduto invece un anno fa a Fabio Fazio, ma la cosa non sembra preoccupare Warner Bros. Discovery che, grazie allo share di tutti i canali del gruppo, festeggia un settembre da record. Dati in crescita rispetto a un anno fa che fanno del network in 3° editore nazionale.

Tutti i numeri di Warner Bros. Discovery: la crescita di Nove e Real Time

I dati di settembre 2024 ci dicono che, in Italia, il gruppo Warner Bros sale al 9,9% di share nelle 24 ore giornaliere, con un deciso +7% rispetto allo scorso anno.

Per Nove si tratta del miglior settembre di sempre, con il 2,4% di share (+21% rispetto all'anno scorso), grazie soprattutto alla spinta della prima serata (3,1% di share e +35% rispetto al 2023). Numeri che eleggono la nuova casa di Fazio e Amadeus colme 8° canale nazionale, cosa impensabile fino a un anno fa.

A proposito di Amadeus: il suo esordio è stato giudicato da molti non all'altezza delle aspettative, soprattutto contrapposto alla corazzata Affari Tuoi su Rai 1, che anche sotto la guida di Stefano De Martino ha continuato a crescere. Ne ha parlato, dati alla mano, anche Federico Boni qui su Movieplayer.

I numeri forniti oggi da Warner Bros. Discovery, però, guardano al caso televisivo da un altro punto di vista: cosa succedeva nella fascia access prime time di Nove prima di Chissà chi è? Le prime nove puntate dello show, che hanno registrato il 3,7% di share e 732.000 spettatori di media, hanno segnato una crescita per il canale del 42% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

All'ex conduttore di Sanremo e Affari Tuoi, secondo Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros Discovery Italy & Iberia, va riconosciuto anche un altro merito: "Continua il nostro percorso di crescita sia in prime time sia in access prime time, anche grazie al contributo di Amadeus che sta incominciando a portare nuovo pubblico sul Nove". Su Nove ottimi risultati anche per Cash or Trash, il programma di aste condotto da Paolo Conticini, Fratelli di Crozza, lo spettacolo di Enrico Brignano e il concerto di Renato Zero. In attesa, naturalmente, che cominci la nuova stagione di Che tempo che fa, in onda ogni domenica sera a partire dal 6 ottobre.

Amadeus ha debuttato su Nove il 22 settembre con due show, Chissà chi è e la serata evento Suzuki Music Party

Numeri in crescita anche per Real Time, che colleziona il secondo miglior settembre di sempre con il 2,1% di share nelle 24 ore (+35% rispetto al 2023), con una netta crescita in prima serata a 2,6% di share (+76% e record per il canale a settembre). I contenuti che maggiormente trainano i dati del mese sono il fenomeno Casa a prima vista (una media di 739.000 spettatori a puntata e 3,8% di share), Bake Off Italia, Matrimonio a prima vista(media di 507.000 spettatori e 3,6% di share) e le serie turche Hercai e Il Dottor Alì (media di339.000 spettatori e 2,4% di share). La crescita di settembre ha interessato anche gli altri canali minori del network: Food Network segna il miglior settembre di sempre con lo 0,7% di share con una crescita del +4% rispetto all'anno scorso e Home&Garden TV (HGTV) chiude il mese con un +10% rispetto al 2023 registrando nelle 24 ore lo 0,5% di share.