Altered Carbon 2: il nuovo teaser svela il volto del protagonista

Altered Carbon 2 arriverà su Netflix il 27 febbraio e il teaser svela il nuovo aspetto del protagonista.

Takeshi Kovacs ha infatti nelle puntate inedite un volto totalmente differente e il video lo mostra mentre ricorda che si tratta di una storia di fantasmi perché la tecnologia ha sconfitto la morte e nel futuro c'è un passato infinito, venendo inseguiti dagli spettri. Il protagonista si specchia inoltre in un frammento di vetro, scoprendo il suo nuovo volto.

Il protagonista delle puntate inedite sarà l'attore Anthony Mackie nella parte di Takeshi Kovacs, ruolo ereditato da Joel Kinnaman, ovvero un ex soldato che ora lavora come mercenario e cerca di riallacciare i rapporti con Quellcrist Falconer nel corso di numerosi secoli, spaziando tra vari pianeti e aspetti.

L'attrice Simone Missick intepreterà invece nella seconda stagione di Altered Carbon la cacciatrice di taglie Trepp, conosciuta per la sua abilità nel rintracciare le persone.

Dina Shahibi ha il ruolo di Dig 301, un'intelligenza articiale programmata per assistere nel loro lavoro degli archeologi. Il personaggio troverà un nuovo scopo nella vita dopo l'incontro con Poe.

Torben Liebrecht avrà la parte del colonnello Ivan Carrera, leader del gruppo chiamato Wedges e impegnato a dare la caccia a Takeshi Kovacs.

James Saito apparirà nei panni di Tanaseda Hideki, un centenario boss della Yakuza e a capo del crimine organizzato sul pianeta Harlan's World.

Renée Elise Goldsbery riprenderà la parte di Quellcrist Falconer, la leader rivoluzionaria guidata dal desiderio di resettare l'equilibrio tra vita e morte.

Chris Conner sarà infine Poe, un'intelligenza artificiale e leale compagno di Takeshi Kovacs, in difficoltà nel capire cosa voglia dire essere umani.

Gli showrunner della serie saranno Laeta Kalogridis e Alison Schapker.

La storia raccontata nelle puntate dello show si svolgono in un mondo futuristico in cui la mente umana è stata digitalizzata e una persona può trasferire la propria coscienza da un corpo all'altro.