Alpha - Un'amicizia forte come la vita in DVD e Blu-ray: clip esclusiva dagli extra

Patrizio Marino

Il 20 marzo Universal Pictures Home Entertainment Italia rende disponibile in Dvd, Blu-ray e Digital HD il film Alpha - Un'amicizia forte come la vita con Kodi Smit-McPhee, un racconto ad alto impatto visivo incentrato sull'amicizia tra un ragazzo ed un lupo.

Il film è ambientato 20.000 anni fa, durante l'ultima Era Glaciale. A seguito di una battuta di caccia ai bisonti nella steppa finita in maniera imprevista, un giovane uomo delle caverne rimane separato dal proprio gruppo ed è costretto a lottare duramente per tornare a casa sano e salvo. Durante le difficoltà che dovrà affrontare troverà un amico a quattro zampe, uno splendido lupo, i due sono costretti ad affidarsi l'un l'altro nella lotta per la sopravvivenza nella natura più selvaggia e incontaminata e stringeranno un legame indissolubile. Da qui nascerà la prima amicizia tra uomo e la futura razza canina.

Kodi Smit-McPhee è il protagonista del film affiancato da Jóhannes Haukur Jóhannesson, Natassia Malthe, Leonor Varela e Mercedes de la Zerda.

Diretto da Albert Hughes, Alpha - Un'amicizia forte come la vita ha avuto il merito di riportare in sala quel cinema di avventura che si faceva una volta e di avvalersi di ottimi effetti speciali: creature realizzate al computer così fotorealistiche da sembrare vere, e attori in carne ed ossa che sembrano creature digitali. Oggi vi presentiamo in esclusiva una clip video tratta dagli extra del Blu-ray.