Allison Mack, ex star di Smallville, condannata a tre anni di carcere per il coinvolgimento nella setta NXIVM

L'attrice Allison Mack, ex interprete di Chloe in Smallville, è stata condannata a tre anni di carcere per le sue attività tra le fila della setta NXIVM.

Allison Mack, ex star di Smallville, è stata condannata a tre anni di carcere al pagamento di 20.000 dollari per il suo coinvolgimento nella setta NXIVM.

La sentenza, svelata oggi, arriva a poche ore dalla lettera con cui l'ex interprete di Chloe nello show tratto dai fumetti della DC chiedeva scusa alle vittime delle attività criminali di Keith Raniere.

L'ex attrice Allison Mack rischiava dai 14 ai 17 anni di carcere per il suo coinvolgimento attivo nella setta a sfondo sessuale avendo avuto un ruolo attivo nelle attività legate allo sfruttamento della prostituzione e la riduzione delle persone in schiavitù.

NXIVM aveva come leader Keith Raniere che promuoveva un programma che sosteneva di essere in grado di far aumentare la consapevolezza delle persone e si rivelava invece una setta che rendeva le donne vittime di abusi fisici e mentali.

Mack era stata arrestata nel 2018 insieme ad altri membri del gruppo e nella lettera che aveva rivolto alle vittime della setta aveva chiesto scusa sostenendo di essere dispiaciuta per aver esposto le persone agli "abusi emotivi e fisici di un uomo deviato" L'attrice aveva dichiarato: "Per me è di fondamentale importanza ammettere la mia colpevolezza e chiedere scusa dal profondo del mio cuore. Mi sono gettata tra le braccia di Keith Raniere con tutta me stessa. Credevo che la sua guida mi traghettasse verso una versione migliore di me stessa. Gli ho dato la mia lealtà e la mia vita".

L'attrice aveva proseguito sottolineando: "Questo è stato il più grosso errore della mia vita. Mi scuso nei confronti di tutte le donne che ho coinvolto in questa organizzazione. Scusate se vi ho coinvolto con una figura del genere. Scusate davvero se vi ho incoraggiato a sottomettervi a un uomo così. Mi sento profondamente responsabile per avervi convinte a intraprendere un sentiero così oscuro".