Tom Hardy voce narrante della docuserie Amazon All or Nothing: Tottenham Hotspur

Sarà Tom Hardy la voce narrante della docu-derie All or Nothing: Tottenham Hotspur, un progetto originale Amazon che debutterà sulla piattaforma Prime Video a fine agosto.

L'annuncio è stato compiuto con un teaser audio condiviso online sul canale Instagram dedicato ai progetti legati al mondo dello sport realizzati per il servizio in streaming.

Tom Hardy, nato e cresciuto a Hammersmith, Londra, guiderà gli spettatori attraverso la serie, portandoli dietro le quinte di questa illustre squadra di calcio durante una stagione cruciale e seguirà tutti gli eventi chiave, incluso l'arrivo di José Mourinho come nuovo allenatore del club.

La serie seguirà non solo il nuovissimo stadio epico da 62.000 posti nel nord di Londra e l'importante lavoro del club a sostegno dell'area locale, ma offrirà anche un accesso esclusivo a una stagione come nessun'altra, compresi i dietro le quinte, la gestione del Club e la risposta alla chiusura della Premier League.

All or Nothing: Tottenham Hotspur sarà disponibile esclusivamente su Amazon Prime Video a partire dal 31 agosto, con tre nuovi episodi ogni lunedì fino al 14 settembre.