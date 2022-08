All or Nothing: Arsenal, su Prime Video in streaming da oggi

All or Nothing: Arsenal, la serie che racconta uno dei club più importanti del mondo calcistico, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 4 agosto 2022.

All or Nothing: Arsenal, la serie che racconta uno dei club più importanti del mondo calcistico, sbarca su Prime Video in streaming da oggi 4 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

La serie porterà il pubblico dietro le quinte di una stagione cruciale per uno dei club più importanti del mondo. Vedremo l'Arsenal concentrare tutti i suoi sforzi nelle sfide per raggiungere il successo nazionale e ritornare alla competizione europea d'élite. Al centro della narrazione anche l'abbandono da parte dell'ex capitano Pierre-Emerick Aubameyang, dopo un forte scontro con l'allenatore Mikel Arteta.

La voce narrante della docuserie sarà Daniel Kaluuya (protagonista di Get Out e premio Oscar per Judas and the Black Messiah), grande tifoso dell'Arsenal, andando a creare un parallelismo con Tom Hardy, che ha dato la voce alla docuserie riguardante il Tottenham Hotspur. All or Nothing: Arsenal è prodotto da 72 Films, con i produttori esecutivi che sono Mark Raphael, Clare Cameron e John Douglas. Legata alla serie All or Nothing sono state lanciate in precedenza delle stagioni sui Tottenham Hotspur, sul Manchester City, e sulla Juventus.