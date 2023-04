All My Life, su Prime Video in streaming da oggi

All My Life, il progetto con protagonisti Jessica Rothe e Harry Shum Jr, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 5 aprile 2023.

All My Life, il progetto con protagonisti Jessica Rothe e Harry Shum Jr, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 5 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Il film All My Life si basa sulla storia vera di Solomon Chau e Jennifer Carter, i cui progetti vengono spezzati quando il giovane scopre di avere un cancro. Il film è stato diretto da Marc Meyers, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Todd Rosenberg. Nel cast ci sono anche Ever Carradine, Keala Settle, Josh Brener e Chrissie Fit.

All My Life: Harry Shum Jr., Jessica Rothe in un'immagine

Il lungometraggio con star Jessica Rothe, uno dei volti della serie Utopia, e Harry Shum Jr., tra i protagonisti di Crazy & Rich, è arrivato nei cinema europei nell'ottobre del 2020 e ha incassato circa 2 milioni di dollari. Sul portale Rotten Tomatoes la critica ha "premiato" il film con il 57% delle recensioni positive, mentre il pubblico ha regalato almeno la sufficienza con un totale di commenti positivi del 61%.