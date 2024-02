Aline - La voce dell'amore: la trama e il cast del film ispirato alla vita di Céline Dion, stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda Aline - La voce dell'amore, il film ispirato alla vita e alla carriera di Céline Dion: ecco la trama e il cast.

Un film ispirato alla vita e alla carriera di Céline Dion: è Aline - La voce dell'amore, in onda stasera su Rai 1 in prima serata, diretto e interpretato da Valérie Lemercier, qui nei panni della protagonista. La pellicola franco-canadese rende così omaggio allo straordinario talento della cantante da milioni di copie vendute, la cui voce ha fatto da colonna sonora a diversi film di successo (a cominciare da Titanic con la sua "My Heart Will Go On").

La trama

Nel Québec, in Canada, sul finire degli anni Sessanta, Sylvette e Anglomard danno il benvenuto alla loro quattordicesima figlia, Aline Dieu. Lei è un talento naturale, non ha mai studiato canto, ma ha il dono di una voce straordinaria. Se ne accorge il produttore Guy-Claude, che decide di fare di quella ragazzina una delle più grandi cantanti del mondo. Il film alterna toni da fiaba a quelli da commedia romantica, ma si concentra più sull'essere umano che sulla musica. Non rispetta le regole del biopic, mescola realtà e finzione, ma riesce a raccontare la storia di un talento naturale riconosciuto in tutto il mondo.

Il cast

Nel cast Valérie Lemercier, anche dietro la macchina da presa è la protagonista Aline, Sylvain Marcel è il produttore musicale Guy-Claude Kamar. Danielle Fichaud e Roc Lafortune sono i genitori di Aline, Antoine Vézina è suo fartello. Vistoria Sio è invece l'interprete di tutte le canzoni del film.