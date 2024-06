Alien: la serie di Noah Hawley ha finalmente un titolo, svelati i primi dettagli del plot

Novità in arrivo su Alien, la serie FX ha ora un titolo di lavorazione e sono stati diffusi i primi dettagli del plot, mentre la lavorazione prosegue in Thailandia.

Dopo tanto parlare della misteriosa serie di Alien che Noah Hawley sta sviluppando da anni, finalmente è stato svelato il titolo, seppur provvisorio. A quanto anticipato da World of Reel, il titolo di lavorazione della serie sarebbe Alien: Neverland. Sono stati anche diffusi i primi dettagli del plot della serie prequel.

Secondo quanto anticipato, in Alien: Neverland la serie sarà ambientata sulla Terra 30 anni prima di Alien di Ridley Scott. Un gruppo di personaggi si ritroverà coinvolto nel conflitto con una primordiale intelligenza artificiale e nella competizione tra sviluppatori e utenti.

Quello che sappiamo della serie su Alien in arrivo è che fungerà da prequel dell'originale di Ridley Scott del 1979 e che dovrebbe essere presentato in anteprima nel 2025 su FX/Hulu. Noah Hawley, attualmente impegnato nelle riprese in Thailandia, finora non ha commenta i rumor circolati nelle ultime settimane, ma ha anticipato al podcast Crew Call che FX avrebbe apprezzato quanto visto finora dello show tanto da auspicare di realizzare una seconda stagione il più possibile vicina alla prima. Il produttore esecutivo Ridley Scott non è coinvolto nella serie a livello creativo. "D'altronde, nei quattro anni che mi ci sono voluti per lanciare questo spettacolo, quanti film ha realizzato?"



Alien, quando Ridley Scott (re)inventò la fantascienza

L'influenza di Ridley Scott

Pur non essendo coinvolto direttamente, Noah Hawley ha rivelato cosa ha detto a Ridley Scott mentre sviluppava lo show in preparazione: "Ho parlato con Ridley e gli ho detto 'Sto adattando il tuo film'. Ho dovuto prendere una decisione: retro futurismo o Prometeus? E ho scelto il retro-futurismo. Quando chiudo gli occhi e sento la parola Alien vedo quel testo Ascii verde, sento quel suono. Vedo quella tastiera con sopra le strane rovine egiziane. Vedo quei corridoi."

Hawley aveva già confermato in precedenza che il suo show sarebbe stato influenzato più da Alien di Ridley Scott e da Aliens - Scontro finale di James Cameron che da Prometheus e Alien: Covenant. Pare che la serie sarà una "storia dell'umanità intrappolata tra il suo passato primordiale e l'A.I. futura, e stanno entrambi cercando di ucciderci, quindi non c'è nessun posto dove andare".

La serie di Hawley si dovrebbe, quindi, concentrare sull'emergere del colosso aziendale del franchise, la Weyland-Yultani Corp. Secondo alcune voci, il celebre Xenomorfo, nello show, sarebbe stato inizialmente creato come arma biologica.

Timothy Olyphant e Sydney Chandler guidano un cast che include Alex Lawther, Samuel Blenkin, Essie Davis e Kit Young. Le riprese sono in corso in Thailandia.