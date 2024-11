Alien: Pianeta Terra, il nuovo teaser e il poster inedito della serie ne anticipano l'atmosfera

Disney+ ha condiviso il nuovo teaser e il poster della serie originale FX intitolata Alien: Pianeta Terra, creata da Noah Hawley, che debutterà nel 2025 in streaming in Italia.

Il breve video del nuovo progetto della saga sci-fi non regala nessuna anticipazione riguardante i protagonisti e gli eventi al centro delle puntate che arriveranno in estate sugli schermi televisivi.

Cosa racconterà Alien: Pianeta Terra

Nella serie, di genere horror-sci-fi, una misteriosa nave spaziale si schianta sulla Terra, una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

Alla luce di questa nuova minaccia, l'equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta Terra per come lo conoscono.

Ecco il poster:

Alien: Pianeta Terra, il nuovo poster della serie

Il cast della serie

La saga cinematografica ha debuttato nei cinema nel 1979 e, recentemente, è arrivato il nuovo film Alien: Romulus, diretto da Fede Alvarez. La nuova serie sarà il primo progetto live-action prodotto per il piccolo schermo e Noah Hawley, recentemente, aveva spiegato che era impegnato nella post-produzione delle puntate, anticipando che regalerà qualcosa di speciale ai fan e che la serie potrebbe proseguire a lungo.

Alien: Pianeta Terra avrà come protagonista Sydney Chandler. Il cast internazionale del progetto comprende poi Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille e Moe Bar-El.

Ecco il video: