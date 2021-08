Alien: la serie di Noah Hawley debutterà nel 2023?

Alien tornerà sugli schermi, questa volta televisivi, e la serie dovrebbe arrivare nel 2023, come rivelato dai vertici di FX durante la presentazione dei progetti in fase di sviluppo per il network.

Il nuovo tassello della saga sci-fi che è stato sviluppato da Noah Hawley era stato annunciato nel mese di dicembre.

La serie di Alien sarà il primo capitolo della storia ideata da Ridley Scott, in questo caso coinvolto come produttore, a essere ambientato sulla Terra e unirà elementi horror e azione.

John Landgraf, presidente di FX, ha dichiarato: "Penso che Noah Hawley sia davvero consapevole del fatto che ci sia un universo cinematografico". Il responsabile del network ha aggiunto che il progetto proporrà degli elementi tipici dell'inventiva del creatore di Fargo e Legion: "Penso che vedrete che lo show sembrerà parte dell'universo cinematografico se conoscete Alien".

Gli episodi non racconteranno però una storia con coinvolta Ripley, l'iconico personaggio affidato all'attrice Sigourney Weaver. Landgraf ha sostenuto che per Hawley si tratta di "una bestia... un esercizio davvero grande e all'insegna di costruire un mondo".

Il presidente di FX ha quindi concluso: "Sono ottimista nell'ipotizzare che la serie possa essere lanciata nel 2023. Probabilmente sarà così, ma vogliamo che sia realizzata nel modo giusto".