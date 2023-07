Alien: Romulus, Fede Álvarez annuncia la fine delle riprese

Fede Álvarez ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese del film Alien: Romulus condividendo un post su Instagram. Il progetto è prodotto da 20th Century Studios e ha riportato sul set il regista dopo il recente La casa.

Il post del filmmaker

Il regista Fede Alvarez ha svelato la conclusione dell'impegno sul set di Alien: Romulus dichiarando che è arrivato il momento per celebrare il lavoro compiuto.

Il filmmaker, in precedenza, ha girato Millennium - Quello che non uccide, L'uomo nel buio - Man in the dark e La Casa - Il Risveglio del Male.

Alien, i 40 anni del film: quando l'orrore arriva dallo spazio

I primi dettagli sul film

Álvarez ha scritto la sceneggiatura del progetto insieme a Rodo Sayagues. Il cast è composto da Cailee Spaeny (The Craft: Legacy, Priscilla), Isabela Merced (Sicario: Day of the Soldado), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Shadow and Bone), Spike Fearn (Tell Me Everything), e Aileen Wu.

Ridley Scott, che ha creato la saga sci-fi, sarà uno dei produttori insieme a Michael Pruss.

Attualmente la trama non è stata svelata e si sa solamente che il film sarà indipendente rispetto ai precedenti progetti della saga. Il regista aveva proposto la sua idea a Scott durante una conversazione e, un anno fa, è stato richiamato per chiedere se fosse ancora interessato a girarlo.

Steve Asbell di 20th Century ha inoltre anticipato che lo studio è rimasto conquistato dalla storia, con al centro dei personaggi inediti.