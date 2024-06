Alien: Romulus, il nuovo poster ironizza: "Avete bisogno di un abbraccio?"

Nella giornata di domani verrà condiviso online un nuovo trailer di Alien: Romulus, il film della saga sci-fi che è stato diretto da Fede Alvarez, e, nell'attesa, è stato svelato un suggestivo poster.

L'immagine, che mostra uno dei protagonisti alle prese con il Facehugger, era accompagnata dalla didascalia: "Qualcuno vuole un abbraccio?".

Cosa racconterà il film

Alien: Romulus riporterà la storia alla origini della saga sci-fi, mostrando un gruppo di personaggi che si ritrova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. I giovani colonizzatori dovranno però fare i conti con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Tra i protagonisti del nuovo tassello del fortunato franchise portato inizialmente sul grande schermo da Ridley Scott, ci sono Cailee Spaeny (Pacific Rim: La rivolta, Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Soldado, Dora e la città perduta), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Morbius), Spike Fearn (The Batman, Aftersun) e Aileen Wu.

Alien: Romulus, il nuovo poster del film

I nuovi progetti della saga

In Italia la distribuzione del lungometraggio diretto da Fede Alvarez è prevista per il 14 agosto.

I fan di Alien, prossimamente, potranno assistere anche a una serie tv sviluppata da Noah Hawley, oltre a poter vivere un'esperienza immersiva grazie al videogioco in realtà virtuale Rogue Incursion, di cui recentemente è stato diffuso il trailer. Il gioco è descritto come un'avventura a giocatore singolo e di genere action-horror che proporrà una storia totalmente inedita legata a una missione che metterà alla prova il coraggio, l'astuzia e le capacità di sopravvivere ai terrori del Perfetto Organismo possedute dei giocatori.

Alien: Rogue Incursion dovrebbe essere messo in vendita entro la fine del 2024, anche se non è stata svelata una data precisa per il lancio.