Alien: Romulus, le prime immagini del fumetto prequel

Marvel ha condiviso le prime immagini del fumetto prequel della storia raccontata in Alien: Romulus.

Il film ha incassato ben 315,7 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 80, e ora i fan potranno scoprire altri dettagli della storia.

Il progetto prequel

Il fumetto è stato scritto da Zac Thompson (X-Men Black), da tempo grande fan della saga di Alien, come ha rivelato in un comunicato in cui spiega di essere entusiasta del progetto, considerando come i film lo abbiano fatto innamorare dell'horror.

Thompson ha aggiunto: "Lavorare con Fede Alvarez per creare un prequel di Alien: Romulus è stato realmente un sogno diventato realtà e una responsabilità che non ho affrontato con leggerezza. Il risultato è una storia elettrizzante e terrificante che diventa lentamente qualcosa di totalmente imprevedibile".

Alien: Romulus, tra passato e futuro. Nel segno della Generazione Z

Cosa racconterà la storia prequel

Tra le pagine del fumetto si vedrà come uno scienziato abbia scoperto un bozzolo di xenomorfo tra i resti della USCSS Nostromo, l'astronave di Ellen Ripley in Alien, e l'ha portato a bordo della stazione dove si svolgono gli eventi di Alien: Romulus. La creatura, ovviamente, si era liberata e aveva ucciso l'equipaggio. Nel fumetto si riveleranno inoltre altri dettagli degli esperimenti realizzati fondendo il DNA umano e quello dello xenomorfo.

Il primo numero del fumetto sarà in vendita il 16 ottobre e le illustrazioni sono state realizzate da Daniel Picciotto.

Ecco la copertina del primo numero e alcune immagini.

La cover del fumetto prequel

Una delle pagine del fumetto

Un'anticipazione del primo numero