Alien: Romulus, il final trailer mostra nuove terrificanti immagini della creatura mortale

Il 14 agosto arriverà nei cinema italiani il film Alien: Romulus, il nuovo tassello della saga sci-fi che è stato diretto da Fede Alvarez, e il final trailer regala molte sequenze terrificanti della minaccia mortale che attaccherà i protagonisti della storia.

Nel video pubblicato online da 20th Century Studios, infatti, si vedono dei giovani che salgono a bordo di un'astronave, ritrovandosi alle prese con un pericolo inaspettato.

Le nuove immagini

Nel video promozionale di Alien: Romulus ci sono molti elementi che i fan della saga riconoscono e apprezzeranno come i facehugger, l'alieno che esce dal torace di uno dei personaggi, attacchi e atmosfere ricche di tensione.

Il regista Fede Alvarez ha ripetuto in molte occasioni che ha cercato in ogni modo di realizzare il film nel modo più realistico possibile, limitando allo stretto necessario l'uso degli effetti speciali.

Persino la sequenza dell'alieno che si fa strada attraverso il corpo umano per uscire è stata ispirata a elementi naturalistici, e il filmmaker ha sottolineato:"Quel momento è realizzato quasi come un documentario naturalistico. Mentre la stavamo vedendo sul set stavamo scherzando dicendo: 'La creatura sta uscendo lentamente. Sta cercando l'odore della madre...'".

Alvarez aveva aggiunto: "La creatura non sta cercando di essere spaventosa, sta cercando di uscire da quel bozzolo, che è una persona. Ed è come se fosse più realistico, ma senza tradire tutte le cose meravigliose dei design originali".

Cosa racconterà il film

Alien: Romulus riconduce la storia alla origini della saga sci-fi, mostrando un gruppo di personaggi che si ritrova a bordo di una stazione spaziale abbandonata. I giovani colonizzatori dovranno però fare i conti con la forma di vita più terrificante dell'universo.

Nel cast ci sono Cailee Spaeny (Pacific Rim: La rivolta, Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Soldado, Dora e la città perduta), David Jonsson (Industry, Rye Lane), Archie Renaux (Tenebre e ossa, Morbius), Spike Fearn (The Batman, Aftersun) e Aileen Wu.