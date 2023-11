Alien: Romulus, quando è ambientato il film? Cailee Spaeny fa chiarezza

In occasione dei Gothamn Awards, l'interprete di Priscilla Cailee Spaeny ha fatto luce sulla timeline dell'atteso Alien: Romulus rivelando quando sarà ambientato il nuovo capitolo della saga horror fantascientifica. Spaeny è protagonista della pellicola reboot diretta da Fede Alvarez che è stata definitiva una storia standalone nell'universo di Alien.

Alien 5: la sceneggiatura del prequel

"Dovrebbe collocarsi tra il primo e il secondo film" ha detto Cailee Spaeny a Variety, confermando una voce riguardante il suo posto nella continuità del franchise. "Hanno riunito la stessa squadra di Aliens, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi sono arrivate e hanno costruito i nostri. Quindi vedere il design originale con le persone originali che hanno lavorato a questi film per oltre 45 anni, facendoli diventare parte della loro vita, è stato davvero incredibile".

Come Alien: Romulus si aggancerà alla saga tradizionale?

L'originale Alien di Ridley Scott del 1979 si concludeva con Ellen Ripley (Sigourney Weaver) che espelleva uno xenomorfo dalla sua capsula di salvataggio e si metteva in un sonno criogenico per un lungo viaggio di ritorno alla civiltà umana. Sette anni dopo, James Cameron ha ripreso la storia con Aliens - Scontro finale, in cui Ripley accompagnava una missione militare per indagare su un potenziale attacco xenomorfo contro una remota colonia spaziale. NOn è ancora chiaro se Alien: Romulus farà riferimento a Ripley nello specifico o citerà genericamente gli eventi dei primi due film.

"Il mio primo film è stato un film di fantascienza ad alto budget", continua Spaeny, riferendosi al suo ruolo nel sequel del 2018 Pacific Rim: La Rivolta. "Mi sento come se stessi tornando in quel mondo. E mi diverto così tanto. Mi piace provare a fare quante più cose diverse possibile. Quindi ho scambiato i miei tacchi alti e la mia acconciatura cotonata con tute spaziali e un sacco di scene coi cavi. Adoro guardare i vecchi film d'azione di fantascienza degli anni '70 e '80. E sono un grande fan del franchise e di Sigourney Weaver. È leggendario farne parte".

Promosso con entusiasmo dallo stesso Ridley Scott, Alien: Romulus dovrebbero approdare nei cinema nell'estate 2024.