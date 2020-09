Alien Huang: l'attore e cantante taiwanese trovato morto a 36 anni

Alien Huang è la terza star asiatica trovata morta a 36 anni, il 16 settembre 2020, per sospetto suicidio; prima di lui l'attrice giapponese Sei Ashina e la coreana Oh In-hye.

Il mistero si infittisce. Dopo l'attrice giapponese Sei Ashina e la collega coreana Oh In-hye, anche l'attore e cantante taiwanese Alien Huang (alias Huang Hong-Sheng) è stato trovato morto nella sua casa il 16 settembre 2020 all'età di 36 anni. Si sospetta che la causa della morte sia il suicidio.

La polizia locale ha confermato che il corpo di Alien Huang è stato trovato questa mattina nella sua casa nel distretto di Beitou, Taipei. La causa della morte deve essere ancora determinata.

Secondo l'Apple Daily Taiwan, al momento della morte Alien Huang indossava una maglietta, ma era nudo dalla cintola in giù. Inoltre sul pavimento dove è stato ritrovato sarebbero state visibili alcune macchie di sangue. La vasca da bagno era piena d'acqua e il condizionatore era acceso. Nella casa non sarebbero stati trovati né alcool o droga né segni di effrazione.

Alien Huang è la terza celebrità asiatica morta in circostanze misteriore all'età di 36 anni in tre giorni consecutivi. Il 14 settembre è morta infatti l'attrice giapponese Ashina Sei ed è di oggi la notizia della morte dell'attrice coreana Oh In-hye, anche lei trovata riversa a casa in circostanze simili agli altri due divi asiatici.

Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso il ritorno a casa di Alien Huang ieri sera verso le 19.15 p.m., l'attore non sarebbe più uscito fino all'arrivo del padre che stamani alle 11 ha scoperto il cadavere riverso sul pavimento.

Ex membro della boy band giapponese HC3, e della band taiwanese Cosmo, Alien Huang aveva costruito una carriera notevole che includeva film come Din Tao: Leader of the Parade e il recente Acting out of Love. L'attore è noto soprattutto per la partecipazione a serie tv e variety shows, incluso 100% Entertainment.