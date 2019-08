Alien: Disney al lavoro su reboot prodotto da Ridley Scott?

Disney sarebbe al lavoro su un reboot di Alien, un progetto per il quale Ridley Scott potrebbe assumere il ruolo di produttore e supervisore.

Dopo l'acquisizione della Fox, Disney sarebbe intenzionata a rilanciare diversi franchise di cui ha i diritti, e tra questi ci sarebbe proprio Alien, il più grande e complesso di tutto. E chi se non un maestro come Ridley Scott potrebbe rilanciare la serie di film? Secondo alcune indiscrezioni infatti, il regista potrebbe assumere proprio il ruolo di produttore e supervisore della nuova saga. Disney potrebbe rilanciare Alien un po' come Blumhouse ha fatto con la saga di Halloween, girando un sequel diretto del primo film senza considerare quanto avvenuto dopo. In questo modo, Disney rispetterebbe la storia del franchise ma allo stesso tempo avrebbe un foglio bianco da cui ripartire.

Alien: Covenant - Ridley Scott durante le riprese

La saga di Alien iniziò nel 1979, con il primo film che conquistò il pubblico grazie alla storia del tenente Ellen Ripley. Dopo il secondo capitolo, che conquistò la critica vincendo l'Oscar per i miglior effetti visivi e sonori, iniziò un declino a partire dal terzo film di Alien 3, in cui si iniziarono a vedere alcuni aspetti incongruenti con i lavori precedenti. La serie di pellicole successive, partita con Alien: La clonazione e terminata con Alien vs Predator 2, non è stata accolta in modo favorevole dalla critica, convinta che ormai i film non offrissero più nulla di nuovo. Ulteriori tentativi di ampliare la mitologia di Alien sono stati fatti con Prometheus e Alien: Covenant, che tuttavia non ha avuto il successo sperato. Tutto questo ha portato alla cancellazione di successivi progetti come la trilogia prequel di Ridley Scott e Alien 5, film che sarebbe dovuto essere diretto dal regista Neill Blomkampe interpretato da Sigourney Weaver.

Aliens: Sigourney Weaver racconta il suo momento preferito della saga

Adesso però la Disney sembra più che mai intenzionata a dare nuova linfa alla saga di Alien che, almeno all'inizio, era riuscita a conquistare una buona fetta di pubblico. Riuscirà a farlo di nuovo?