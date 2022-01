Alicia Witt si apre sui genitori trovati morti in casa senza riscaldamento: "Il mio cuore è spezzato"

Alicia Witt si è aperta per la prima volta a proposito della morte improvvisa dei suoi genitori: un mese dopo che Robert e Diane Witt sono stati trovati morti nella loro casa di Worcester, nel Massachusetts, la cantante e attrice 46enne ha rivelato che "non le sembra ancora reale" che suo padre e sua madre se ne siano andati.

I corpi dei genitori della Witt sono stati scoperti nella loro casa di Worcester il 20 dicembre: Robert e Diane, secondo il tenente Sean Murtha del dipartimento di polizia di Worcester, sono morti di ipotermia a causa di un malfunzionamento nel riscaldamento in casa.

"Non erano poveri, erano ferocemente testardi e hanno fatto scelte dalle quali non potevo dissuaderli", ha scritto l'attrice di Walking Dead sui propri profili Facebook e Instagram, condividendo delle immagini dei suoi amati genitori. "Li ho aiutati in tutti i modi in cui me lo avrebbero permesso".

"Non avevo idea che il riscaldamento non funzionasse. Non capirò mai perché hanno scelto di non dirmelo. Il mio cuore è spezzato. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato i loro ricordi sui miei genitori. Erano degli educatori brillanti, profondamente gentili, curiosi, intuitivi, saggi, giovani nel cuore, divertenti... non ci saranno mai abbastanza aggettivi per descriverli." Ha aggiunto Alicia Witt nella didascalia delle foto.