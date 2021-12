Alicia Witt: i genitori della star di The Walking Dead trovati morti nella loro casa in Massachusetts

I genitori dell'attrice Alicia Witt, interprete di The Walking Dead, sono stati trovati morti nella loro casa in Massachusetts, la polizia indaga sulla causa del decesso.

I genitori dell'attrice di The Walking Dead Alicia Witt sono stati trovati morti nella loro casa in Massachusetts. Secondo il New York Post, la polizia sta indagando sulla misteriosa tragedia.

Emmy Awards 2009: Alicia Witt

Secondo i report, Robert Witt, 87, and Diane Witt, 75, sono stati scoperti nella loro residenza lunedì dopo che Alicia Witt ha contattato un parente vicino per controllare come mai non riuscisse a comunicare con i suoi genitori da alcuni giorni. Martedì sera, Witt ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava la morte dei suoi genitori e chiedeva il rispetto della privacy:

"Ho contattato un cugino che vive vicino ai miei genitori per controllare. Purtroppo, la sua scoperta è stata inimmaginabile. Chiedo un po' di privacy in questo momento per fare chiarezza nella mia mente su quanto accaduto e su questa perdita surreale".

Secondo il tenente Sean Murtha del dipartimento di polizia di Worcester, non c'erano segni di scasso né alcun trauma sui cadaveri. È stato riferito che la coppia aveva avuto problemi al forno e stava usando una stufa, ma i vigili del fuoco che sono intervenuti sulla scena non hanno trovato segni di monossido di carbonio. Secondo il Worcester Telegram & Gazette, il medico legale dello stato eseguirà le autopsie per determinare la causa della morte. Una vicina ha dichiarato a Telegram & Gazette che credeva che i Witt fossero malati da tempo e che avessero rifiutato le offerte di aiuto per la cura della loro proprietà da parte di altri vicini.