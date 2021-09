Alicia Vikander e Michael Fassbender: l'attrice conferma che hanno avuto un figlio

Alicia Vikander ha rivelato che lei e suo marito Michael Fassbender hanno dato il benvenuto al loro primo figlio all'inizio di quest'anno. La conferma arriva dopo che la coppia è stata fotografata mentre spingeva un passeggino a Parigi lo scorso agosto.

La ragazza dei tulipani: Alicia Vikander in una scena del film

"Ora ho una visione completamente nuova della vita in generale", ha detto la star di Tomb Raider a People, durante un'intervista pubblicata mercoledì 8 settembre 2021. "È stato meraviglioso e ovviamente quest'esperienza, a livello professionale, non farà altro che accrescere ogni mio lavoro futuro".

L'attrice, che come il marito è molto riservata, si è rifiutata di entrare nei dettagli relativi a come è cambiata la sua vita da quando è diventata madre: "No, penso che aspetterò per parlare di questo. Per adesso, più di ogni altra cosa, mi diverto a scoprire nuove cose sull'essere madre giorno per giorno, momento per momento."

Alien: Covenant, Michael Fassbender in una scena del film

La Vikander ha incontrato l'attore irlandese di origine tedesca sul set di La luce sugli oceani e i due hanno iniziato a frequentarsi nel dicembre del 2014. Si sono sposati in una cerimonia privata a Ibiza nel 2017 e attualmente vivono a Lisbona, in Portogallo.

A proposito del suo matrimonio l'attrice ha dichiarato: "Sento di essere più felice e contenta di quanto non lo sia mai stata. Michael è uno dei migliori attori con cui abbia lavorato, era così aperto e così dolce con me sul set." Attualmente Alicia Vikander può essere vista in Blue Bayou, pellicola di Justin Chon in cui interpreta una futura madre.