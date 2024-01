Alicia Vikander protagonista, accanto a Cate Blanchett, di Rumours

Alicia Vikander affiancherà sul set di Rumours la collega Cate Blanchett, il nuovo progetto sviluppato dagli sceneggiatori e registi Guy Maddin, Evan Johnson e Galen Johnson.

Il progetto è prodotto dalla Square Peg di Ari Aster e Lars Knudsen, casa di produzione che ha già portato al successo Hereditary e Dream Scenario.

Il nuovo progetto

Submergence: Alicia Vikander durante una scena

Rumours racconterà la storia di sette leader delle democrazie liberali più benestanti che si trovano al summit G7 e si ritrovano alle prese con pericoli sempre più grandi mentre cercano di scrivere una bozza di un documento per provare a superare una crisi globale.

Nel cast, oltre ad Alicia Vikander e Cate Blanchett, ci sono anche Roy Dupuis (Shake Hands with the Devil), Charles Dance (Game of Thrones), Denis Ménochet (Inglourious Basterds), Nikki Amuka-Bird (Knock at the Cabin), Rolando Ravello (Perfect Strangers), Takehiro Hira (Gran Turismo), e Zlatko Burić (Triangle of Sadness).

Alicia, recentemente, ha recitato in Firebrand diretto da Karim Aïnouz e nella comedy Irma Vep.