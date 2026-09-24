Alice nella Città 2026: Jeremy Renner, il nuovo film Disney e tanta Italia nel programma

La 24ª edizione di Alice nella Città punta sull'animazione (ad aprire c'è Wildwood, nuova produzione LAIKA) e sul concetto di formazione come fil rouge del programma. Tra le star anche Susan Sarandon e Barry Keoghan.

Iniziamo con i tre pesi massimi: Susan Sarandon, Jeremy Renner e Barry Keoghan saranno le star della 24ª edizione di Alice nella Città, festival parallelo alla Festa del Cinema di Roma e in calendario dal 13 al 25 ottobre. Gli Spazi? L'Auditorium Parco della Musica, e poi il Cinema Adriano, il Cinema 4Fontane e, novità di quest'anno, il Teatro Sistina. A proposito di star, Sarandon riceverà il Womenlands Excellence Award inaugurando il Fuori Sala (format Alice con il sostegno di Roma Capitale), mentre Renner sarà protagonista di una masterclass.

Alice nella Città 2026: il film in programma

La selezione principale comprende 12 lungometraggi (tra cui 6 opere prime) incentrati sul tema della formazione e del passaggio all'età adulta. Tra i titoli Gabin di Maxence Voiseux; Butterfly Jam di Kantemir Balagov; Big Girls Don't Cry di Paloma Schneiderman; Extra Geography di Molly Manners; We Are Aliens di Kohei Kadowaki; The Meltdown di Manuela Martelli; Mala bèstia di Bàrbara Farré; Il corsetto di Louis Clichy; Everytime di Sandra Wollner e La Gradiva di Marine Atlan (Grand Prix Ami Paris alla Semaine de la Critique 2026).

Una scena di Se domani non torno

L'unico titolo italiano in concorso è Selfie - Lato B di Agostino Ferrente, documentario realizzato recuperando il materiale rimasto fuori dal montaggio del precedente Selfie. Tra gli appuntamenti fuori concorso figura The Accompanist, esordio alla regia di Zach Woods (Silicon Valley, The Office) che vede proprio Susan Sarandon di nuovo protagonista assoluta. Come detto, Barry Keoghan sarà a Roma per accompagnare Butterfly Jam e incontrare il pubblico.

In programma l'anteprima di Se domani non torno di Paola Randi, evento speciale condiviso con la Festa del Cinema di Roma. Tratto dal libro Cara Giulia di Gino Cecchettin e Marco Franzoso. Scritto con Lisa Nur Sultan, il film conta su un cast composto da Filippo Timi, Tecla Bossi, Sabrina Martina, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo.

Tanta animazione

Ad inaugurare la 24ª edizione sarà il lungometraggio targato LAIKA Wildwood - I segreti del bosco proibito, diretto da Travis Knight. La selezione dedicata al cinema d'animazione comprende anche Il corsetto, We Are Aliens e Lucy Lost di Olivier Clert (nella sezione Proiezioni Speciali).

Wildwood, una scena

La programmazione ospiterà inoltre una masterclass con la produttrice premio Oscar Yvett Merino, durante la quale verrà mostrata un'anteprima esclusiva di Hexe: Il Regno delle Streghe (nuovo titolo Walt Disney Animation Studios in uscita il 26 novembre) e annunciato il cast dei doppiatori italiani.

Panorama Italia: le nuove voci del nostro cinema

La sezione riservata alle produzioni nazionali presenta una selezione di opere mai distribuite in sala, in gara per il Premio del Pubblico e il Premio Raffaella Fioretta. In Concorso ci sono otto titoli (tra cui sette opere prime e tre dirette da registe), con l'apertura affidata a Idda di Irene Dionisio (con Tecla Insolia e Romana Maggiora Vergano). Seguono Föa - C'era una volta il futuro di Margherita Ferrari (prodotto da Paolo Sorrentino); È un mondo difficile di Federico Mottica; Figli perduti di Lorenzo Maria Chierici (con Alessandro Gassmann); Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra di Pierluca Di Pasquale; Senza chiedere permesso di Giacomo Mazzariol e i documentari Fabulaetiem di Vittorio Antonacci e Il Caffè di Giulio Pettenó.

Una scena di Idda

Fuori Concorso ecco l'esordio alla regia di Marco Bonini Se ami qualcuno dillo (con Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno); i documentari Parla con me di Sophie Chiarello e Carmelo - Dalla porta di Dozier alla porta del Notorious di Corrado Rizza; la commedia Un altro giorno insieme di Alessandro Guida e la rilettura L'elisir d'amore di Andrea Brusa.

Le serie tv

In collaborazione con il progetto Roma Lazio in serie, il festival propone anteprime come Strade Maestre di Marco Leopardi, Marco Allegrezza e Sabrina Scansani, e Una piccola formalità di Davide Marengo con Pilar Fogliati (Rai Fiction). La sezione Fuori Sala accoglierà la seconda stagione di Stucky diretta da Ivano De Matteo, lo speciale LOL Halloween Special, la miniserie in cinque episodi Family Blend diretta da Francesca Scorsese (con la partecipazione di Martin Scorsese) e il progetto visivo Calcinacci - Extended Version di Fulminacci.