Alice Campello rompe il silenzio sulla fine della relazione con Álvaro Morata: "Non è sempre colpa dell'uomo"

Questa mattina, Alice Campello e Álvaro Morata hanno annunciato la fine della loro relazione, che per anni ha fatto sognare migliaia di fan in tutto il mondo. La notizia, divulgata tramite comunicati sui social, ha rapidamente suscitato scalpore, soprattutto a causa delle voci provenienti dalla Spagna, che insinuano un presunto tradimento da parte del nuovo attaccante del Milan.

La smentita dell'influencer italiana

Poco fa, Alice Campello ha deciso di rompere il silenzio e smentire categoricamente queste illazioni, utilizzando il suo profilo Instagram per chiarire la situazione. Nelle sue storie, l'influencer italiana ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno manifestato supporto e comprensione, scrivendo: "Grazie per tutti i messaggi e a tutte le persone che capiscono la situazione e non giudicano. Ho letto troppe cose brutte, e si tende sempre a pensare che sia colpa dell'uomo."

Alice ha poi difeso con forza l'immagine di Morata, sottolineando il rispetto e l'amore che ha sempre caratterizzato il loro rapporto: "Alvaro è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto e non c'è mai stata una mancanza di rispetto né da parte sua né da parte mia. Ci tengo alla sua immagine perché so quello che ha fatto per me e come è stato con me durante questi otto anni."

Alvaro Morata e Alice Campello con i figli

L'influencer ha concluso il suo messaggio esortando i suoi follower a non credere a tutto ciò che leggono, ricordando che, nonostante i problemi di coppia, l'amore reciproco e il legame familiare rimangono intatti: "Per piacere, non bisogna credere a tutto quello che si legge. I nostri problemi di coppia sono nostri, ma l'amore incondizionato continua ad esserci da parte di entrambi e saremo sempre una famiglia."

Nonostante le parole di Alice, molti dei suoi follower e fan della coppia rimangono scettici, trovando difficile conciliare l'immagine idilliaca della loro relazione, mostrata sui social fino a poco tempo fa, con la loro improvvisa separazione. L'annuncio della rottura era stato dato per primo da Alvaro Morata, che aveva chiesto il rispetto della privacy e una maggior empatia per la sofferta decisione. Successivamente, è arrivata la conferma di Alice, seguita da questa precisazione.