Alvaro Morata e Alice Campello, storia d'amore al capolinea: ecco i motivi della clamorosa separazione

Solo un mese fa, in occasione della vittoria della Spagna ai campionati europei, la coppia si era mostrata felicissima e legatissima insieme ai quattro figli avuti in questi anni di convivenza e matrimonio.

Nelle ultime ore, il gossip ha acceso i riflettori sull'attaccante spagnolo Álvaro Morata,.Dopo la recente vittoria in Coppa Europa con le Furie Rosse, una foto di Morata insieme ai suoi figli e alla moglie, l'influencer Alice Campello aveva commosso il pubblico, mostrando una famiglia apparentemente unita e felice. Tuttavia, dietro quell'immagine di perfezione si nascondevano tensioni che hanno portato alla separazione tra i due annunciata attraverso due distinti comunicati. Sui loro profili social sono state rapidamente cancellate le foto di coppia.

La fine della storia d'amore tra Alvaro Morata e Alice Campello

Il calciatore spagnolo e l'influencer italiana erano una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo e dello sport, e la loro separazione è stata accolta con grande stupore dai loro follower sui social. L'annuncio è stato dato da Alvaro su Instagram. Nel suo messaggio, Morata ha spiegato: "Dopo un lungo periodo di riflessione, Alice e io abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione straordinaria e rispettosa, in cui ci siamo amati e supportati moltissimo. Questi anni insieme ci hanno regalato quattro figli meravigliosi, il nostro più grande tesoro. È una scelta dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia".

Sulle cause della separazione, il calciatore ha precisato: "Non ci sono stati tradimenti o mancanze di rispetto. Semplicemente, ci sono state tante incomprensioni che, nel tempo, hanno eroso il nostro legame. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, e tutto ciò che abbiamo vissuto è stato incredibile e una grande lezione di vita".

Alvaro Morata e Alice Campello a Roma

Poco dopo, anche Alice Campello ha condiviso il suo punto di vista, spiegando che la decisione di separarsi è stata la più difficile della loro vita. "Non c'è stato nessun terzo incomodo né mancanza di rispetto tra di noi. Alvaro è sempre stato una persona che mi ha messo al primo posto, prendendosi cura di me e rispettandomi. Non posso permettere che ci siano false speculazioni", ha dichiarato l'influencer italiana.

Alice ha anche sottolineato che l'amore tra loro è stato autentico, ma che le incomprensioni accumulate nel tempo hanno portato alla fine della loro relazione. "Ci siamo sempre promessi rispetto reciproco, mai fino al punto di farci del male o di diventare tossici. Voglio ringraziare Alvaro per tutto ciò che ha fatto per me, e augurargli solo il meglio", ha concluso.

I rumors spagnoli sui motivi della separazione

Secondo alcuni utenti spagnoli che stanno commentando la separazione su X, Álvaro Morata avrebbe trascorso gli ultimi giorni a Marbella, raccontando durante i suoi "incontri infuocati" di essere già single e di aver tradito più volte sua moglie in questi anni. Va detto che queste narrazioni potrebbero anche essere frutto dell'antipatia che i tifosi spagnoli provano nei confronti del loro attaccante.

Uno dei motivi che ha spinto il calciatore a tornare in Italia, dove nella prossima stagione giocherà nel Milan, sono i continui attacchi ricevuti in patria. "In Spagna faccio fatica a essere felice," aveva raccontato a Mundo Deportivo durante gli Europei, aggiungendo: "In Spagna non c'è rispetto per nulla e per nessuno".