Ali & Ava – Storia di un incontro, clip esclusiva del film diretto da Clio Barnard

Ali & Ava - Storia di un incontro, di cui vi presentiamo in esclusiva una video clip, dopo il successo ottenuto a Cannes 2021,in concorso alla Quinzaine des Réalisateurs, arriva nelle sale italiane il 14 aprile distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. La pellicola, presentata in anteprima al Bif&st di Bari, ha ottenuto due candidature ai BAFTA, il più prestigioso premio cinematografico britannico, come miglior film e migliore attore protagonista.

Nella clip che potete vedere sopra, Ali invita Ava a mettere una canzone e ballare con lui. Ciascuno, con i propri auricolari, ascolta un brano diverso. Ali balla, e canta, sulle note di Radio del duo Sylvan Esso. Ava, da parte sua, ascolta Something On Your Mind, di Karen Dalton.

Sinossi: Ali e Ava, entrambe sole per motivi diversi, si incontrano e volano scintille. Nel corso di un mese nasce una profonda connessione, nonostante l'eredità della relazione passata di Ava e il tumulto emotivo di Ali per la rottura del suo matrimonio. Ali ha interessi nel settore immobiliare, ma la sfera lavorativa non basta a soddisfarlo appieno, dato che sul piano personale si ritrova in un matrimonio da tempo in crisi, a causa di una sofferenza mal celata che ha causato una distanza con sua moglie. Ava è invece un'insegnante alle scuole elementari, e non ha alcuna relazione amorosa da coltivare: finora, ha dato precedenza al lavoro.

Ali & Ava - Storia di un incontro, presentato alla Quinzaine des Realisateurs del Festival di Cannes 2021, è una commedia che parla d'amore attraverso il potere rigenerante della musica. Ali&Ava - Storia di un incontro chiude idealmente la trilogia dello Yorkshire da parte della regista Clio Barnard, iniziata con The Selfish Giant e proseguita con Dark River, in cui ha dimostrato di avere una particolare maestria nel trattare grandi temi sociali con un tocco intimista, anche grazie all'ottimo lavoro con gli attori, a cui chiede una recitazione naturale, mai artefatta, in cui i sentimenti non hanno paura di trasparire. Proprio come succede in Ali & Ava - Storia di un incontro, quello tra due anime che ritrovano insieme la rotta della vita e della felicità.

Nel cast del film troviamo Adeel Akhtar e Claire Rushbrook nei panni dei due protagonisti, affiancati, tra gli altri da Ellora Torchia, Shaun Thomas, Natalie Gavin, Mona Goodwin, Krupa Pattani, Vinny Dhillon eTasha Connor. Ali & Ava - Storia di un incontro esce nelle sale italiane il 14 aprile grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Il film ha ricevuto due candidature ai BAFTA, il più prestigioso premio cinematografico britannico, come miglior film e migliore attore protagonista.