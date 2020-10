Alfredo Cerruti, morto il fondatore degli Squallor e voce di Indietro Tutta

Alfredo Cerruti è morto il 18 ottobre 2020 all'età di 78 anni. Produttore discografico, attore, autore tv e fondatore e voce degli Squallor, il gruppo fondato nei primi anni '70. A dare la notizia, l'amico Natalino Candido su Facebook.

Alfredo Cerruti era nato a Napoli nel 1942 e a vent'anni aveva iniziato la sua carriera di discografico nella società Edizioni Adriatica. Negli anni '70 diventerà direttore artistico e poi produttore esclusivo della CBS, per poi passare alla CGD e poi ancora alla Ricordi, dove resterà fino alla metà degli anni '80.

Negli anni '70 inoltre ha una relazione di tre anni con Mina e fonda - nel 1971 - il gruppo degli Squallor insieme a Giancarlo Bigazzi, Daniele Pace, Totò Savio ed Elio Gariboldi. Un progetto nato in amicizia e per divertimento, che però avrà un incredibile successo e inciderà album per più di vent'anni. Proprio Cerruti è la voce degli Squallor - o meglio, il frontman del gruppo - e appare anche in due film cult trash che vedono gli Squallor e le loro canzoni protagonisti indiscussi: Arrapaho e Uccelli d'Italia.

Come autore televisivo Alfredo Cerruti ha firmato i testi di alcune edizioni di Domenica In, verso la fine degli anni '90, ma anche I Cervelloni, Fantastica Italiana e Indietro Tutta! Nel leggendario programma di Renzo Arbore Cerruti prestava la sua voce al mitico Professor Pisapia e ad uno dei due voci di Volante 1 e Volante 2, in coppia con Arnaldo Santoro.