Alfred Hitchcock: al via stasera su Iris con il film Psycho la rassegna dedicata al maestro del brivido

Stasera su Iris alle 21:00 comincia la rassegna che la rete tematica Mediaset dedica ad Alfred Hitchcock: in onda i film Psycho e Frenzy.

Saranno il capolavoro Psycho, e a seguire Frenzy, a dare il via, stasera su Iris, alla rassegna che la rete tematica Mediaset dedica al maestro del brivido Alfred Hitchcock.

Psycho, in onda alle 21:00

Marion Crane (Janet Leigh), impiegata in una società immobiliare, scappa con 40.000 dollai rubati dalle casse della ditta. Durante la fuga verso casa del fidanzato però decide di fermarsi nel Motel gestito dal giovane Norman Bates (Anthony Perkins) e dalla madre, che però a quanto pare vive rintanata nella grande e lugubre casa attigua al Motel stesso... Il resto è l'insuperato capolavoro di suspense che Alfred Hitchcock porta sullo schermo in un anno di grazia per il cinema, il 1960.

La storia è tratta dall'omonimo romanzo del 1959 di Robert Bloch, basato a sua volta sulle vicende del serial killer Ed Gein.

Wallpaper del film Psycho con Janet Leigh

Frenzy, in onda alle ore 23:32

L'ex capitano pilota Richard Barney viene licenziato dal proprietario del pub in cui lavora ed allora va a trovare la sua ex moglie Brenda, che ha aperto un'agenzia matrimoniale e gli regala un po' di soldi. Quando Richard esce dall'agenzia, arriva Bob, un suo vecchio amico. Bob strangola Brenda con la sua cravatta e poi va via. E' lui il maniaco che sta terrorizzando Londra, ma la polizia - grazie anche alla testimonianza di Monica, la segretaria di Brenda - accusa Richard del delitto...

Arrivato al cinema, con enormi lodi e un buon incasso, nel 1972, Frenzy è il penultimo lungometraggio girato dal maestro del brivido (l'ultimo sarà Complotto di famiglia 4 anni dopo).