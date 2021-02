Alfonso Signorini scippa l'ospite a Barbara D’Urso per il Grande Fratello Vip 5

Ieri Barbara D'Urso aveva annunciato l'arrivo in studio di un ospite ma si è ritrovata a intervistare il figlio: Alfonso Signorini le ha scippato l'esclusiva per il Grande Fratello Vip 5?

Scippo dell'ospite, all'ultimo minuto, di Alfonso Signorini ai danni di Barbara D'Urso: ieri sera Francesco Baccini era atteso al Live - Non è la D'Urso per parlare della sua presunta scappatella con Maria Teresa Ruta ma qualcosa è andato storto.

Francesco Baccini era stato annunciato da Barbara D'Urso come ospite del suo salotto della domenica sera. Il nome del cantante è venuto fuori in una delle ultime dirette del Grande Fratello Vip 5 grazie a Maria Teresa Ruta. La concorrente del reality da qualche settimana ha iniziato a vantarsi dei suoi corteggiatori e amori del passato, dopo aver tirato in ballo Alain Delon ora è toccato a al cantante genovese. La Ruta ha raccontato di un suo flirt con Baccini che è diventato subito oggetto della contesa tra Barbara e Alfonso Signorini. La conduttrice napoletana sembrava averla spuntata, il nome del cantante era stato annunciato nei vari promo della domenica ma poi in studio Baccini non si è presentato e Barbara si è dovuta accontentare del figlio Michael.

Barbara D'Urso nell'annunciare la mancata presenza di Francesco in studio non è scesa nei dettagli: "Voglio spiegare bene al pubblico che ci segue che noi avevamo annunciato, come sapete, anche al Tg e nei nostri promo che ci sarebbe stato Francesco Baccini; siccome noi annunciamo gli ospiti solo e unicamente dopo, ovviamente, aver avuto la conferma scritta dal protagonista, quindi in questo caso Francesco Baccini, il suo agente, quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa che non posso dirvi adesso, ma che comprenderete, penso, nei prossimi giorni, per cui abbiamo invitato il figlio di Francesco Baccini, Michael, che sa la verità perchè gliel'ha raccontata il padre".

Quello che Barbara non ha potuto dire è che Alfonso Signorini all'ultimo minuto le ha rubato l'esclusiva riuscendo a convincere il cantante ad avere un faccia a faccia con Maria Teresa Ruta stasera al Grande Fratello Vip 5.

Per la cronaca: Michael ha raccontato che che la Ruta e il padre si sono conosciuti a uno spettacolo e si sono visti un paio di volte a casa della gieffina. Sembra che, mentre i due stavano seguendo insieme il Festival di Sanremo sul divano di casa, la Ruta abbia iniziato ad abbracciarlo fin quando non è arrivato il suo allora fidanzato, a quel punto Baccini ha preferito levare il disturbo.