Alfonso Signorini è il padrino del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Alfonso Signorini è stato scelto da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro come padrino del loro figlio: il piccolo è stato battezzato ieri, 25 luglio, i genitori si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 4.

Gabriele, questo il nome del piccolo, è nato lo scorso 19 febbraio, a circa due anni di distanza dall'inizio della relazione dei genitori conosciutisi nella casa più spiata d'Italia. Il rapporto tra gli ex vipponi è continuato fuori le mura di Cinecittà, dopo i primi appuntamenti ci sono state le presentazioni, Paolo ha conosciuto Nina, figlia di Clizia, e Clizia ha incontrato Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, i celebri genitori del fidanzato.

Ieri c'è stato il battesimo di Gabriele, celebrato in una chiesa di Agrigento, Clizia è nata a Pordenone ma ha vissuto nella provincia del capoluogo siciliano. Padrino d'eccezione del piccolo è stato Alfonso Signorini, colui che ha fatto conoscere i suoi genitori, avendoli scelti come concorrenti del Grande Fratello Vip 4.

Nel video caricato dalla Incorvaia su Instagram si vede il conduttore tenere in braccio il bambino mentre il prete gli somministra il primo sacramento versando dell'acqua sul capo. Signorini aveva saputo di essere stato scelto come padrino di Gabriele durante una puntata dell'ultima edizione del reality, Clizia, ospite nello studio, gli aveva detto: "Voglio che lo battezzi tu".

Durante la festa dopo il battesimo, Alfonso Signorini ha fatto un discorso dove ha ricordato i provini dei due genitori e il loro lento avvicinamento "Clizia mi disse 'Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la mia vita, non voglio innamorarmi, voglio vivermi l'allegria, forse ti deluderò'. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso e l'ho voluta nel programma. Poi è arrivato lui, sornione come un gatto, e mi disse 'a me non interessa niente dell'amore, voglio fare una nuova esperienza, diversa da Forum'. L'amore quando c'è non si può combattere, sono felice che questo bambino meraviglioso sia qua perché questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello Vip è vero, a differenza di quanto dicono che è tutto scritto e finto. Questa è la dimostrazione di vita vera, con il loro amore combattuto, sono contento perché al di là del Grande Fratello, a noi interessa la vita, l'amore, le emozioni".

Alfonso ha dedicato le ultime parole al suo figlioccio "sono contento perché questo bambino è anche un po' mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui".