Alfonso Cuarón: "La mia più grande aspirazione è fare un film horror"

Alfonso Cuarón è stato riflessivo ma scherzoso questo pomeriggio, quando ha presieduto l'ultima sessione della popolare serie di masterclass del Festival di Locarno.

La discussione è stata per lo più incentrata sulle origini e sui progetti di maggior successo di Cuarón, di cui ha già parlato a lungo in passato. Il quattro volte vincitore dell'Oscar ha tuttavia fornito alcune informazioni sui progetti che non ha ancora avviato.

Alfonso Cuarón dirigerà Billy Please Call Home da una sceneggiatura scritta 20 anni fa

L'horror, che passione

"La mia aspirazione è quella di fare un giorno un film horror", ha detto alla folta platea dell'elegante Spazio Cinema all'aperto di Locarno.

"Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, gli altri film di Polanski e film come Babadook. Sono così radicati nella realtà e nel personaggio che li adoro", ha detto. "Come spettatore, ho gusti più ampi, ma tutto ciò che sento di poter fare dovrebbe essere più concreto. Ho provato a scrivere qualcosa del genere, ma in qualche modo non funziona del tutto".

Roma: La genesi del film - Alfonso Cuaròn in un'immagine del documentario

Nell'ambito del suo viaggio a Locarno, Cuarón riceverà il premio alla carriera del festival. La cerimonia si svolgerà questa sera nel famoso cinema di Piazza Grande del festival, dopo che il regista avrà presentato la proiezione di Jonas che avrà vent'anni nel 2000 di Alain Tanner.

Cuarón continuerà il circuito dei festival europei alla fine del mese, recandosi nuovamente a Venezia per presentare il suo ultimo lavoro Disclaimer, una serie limitata di sette episodi per Apple TV+, con Cate Blanchett e Kevin Kline. La miniserie debutterà a livello mondiale l'11 ottobre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 15 novembre.

Scritta e diretta da Cuarón, Disclaimer è basata sull'omonimo romanzo best-seller di Renée Knight e segue la giornalista Catherine Ravenscroft (Blanchett), che ha costruito la sua reputazione rivelando le malefatte e le trasgressioni degli altri. Quando riceve un romanzo da un autore sconosciuto, si rende conto con orrore di essere la protagonista di una storia che mette a nudo i suoi segreti più oscuri.