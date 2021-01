Alexander: Angelina Jolie, una mamma troppo giovane per Colin Farrell

In Alexander, come accade sovente in molteplici produzioni hollywoodiane, Angelina Jolie ha interpretato Olimpia, la madre del personaggio di Colin Farrell, Alessandro Magno, nonostante tra i due ci sia soltanto un anno di differenza in quanto a età.

Colin Farrell in una scena di Alexander

Anche se i due attori hanno interpretato madre e figlio nella pellicola, in realtà, la Jolie è nata nel 1975 e Farrell nel 1976. Ma questa non è l'unica cosa che ha fatto storcere il naso al pubblico e alla critica: il film è anche pieno di inesattezze storiche.

Un gruppo di 25 avvocati greci minacciò di intentare una causa sia contro Oliver Stone che contro lo studio cinematografico della Warner Bros per quello che sostenevano fosse un ritratto impreciso della storia: "Non stiamo dicendo che siamo contro i gay", ha detto Yannis Varnakos, "stiamo dicendo che la casa di produzione dovrebbe far capire al pubblico che questo film è pura finzione e non una rappresentazione fedele della vita di Alexander".

Angelina Jolie e Colin Farrell in una scena di Alexander

Su Rotten Tomatoes Alexander ha un indice di gradimento del 16% sulla base di 205 recensioni, con una valutazione media di 4,02 / 10. Il consenso critico del sito web afferma: "Nonostante la sua durata questo film biografico è pesante, pieno di dialoghi inutili e non riesce a illuminare la vita di Alessandro Magno".