Alex Rider si concluderà con la terza stagione

La fine di Alex Rider è vicina. La serie thriller di spionaggio di Anthony Horowitz si concluderà con l'imminente terza stagione. Tutti gli otto episodi saranno distribuiti il 5 aprile su Amazon Freevee nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania, portando a termine l'ultimo capitolo del viaggio di Alex alla scoperta di se stesso. In Italia invece la serie verrà distribuita su Amazon Prime in data da definirsi.

"È stata una grande esperienza vedere la reazione dei fan alle prime due stagioni di Alex Rider. Sono entusiasta che la prossima stagione si concentri su Scorpia, perché la storia porterà Alex e gli spettatori a mettere in discussione tutto ciò che hanno imparato finora", ha dichiarato Horowitz.

Alex Rider: Otto Farrant in una scena della serie

Alex Rider

Basato sulla serie di libri best-seller di Horowitz, Alex Rider è un adolescente di Londra che, a sua insaputa, è stato addestrato per il pericoloso mondo dello spionaggio fin da bambino.

La terza stagione mette la spia adolescente sulle tracce del suo più grande nemico: l'inafferrabile rete criminale nota come Scorpia. Libero dal Dipartimento delle Operazioni Speciali e aiutato dai suoi amici più cari, Tom e Kyra, Alex intraprende una missione personale per distruggere Scorpia una volta per tutte. Non sa che i suoi legami con entrambe le organizzazioni sono più profondi di quanto avesse mai pensato.

La terza stagione vede il ritorno di Otto Farrant nel ruolo di Alex Rider, Vicky McClure nel ruolo di Mrs. Jones, Stephen Dillane nel ruolo di Alan Blunt, Brenock O'Connor nel ruolo di Tom Harris, Ronkẹ Adékọluẹ́jọ́ nel ruolo di Jack Starbright e Marli Siu nel ruolo di Kyra Vashenko-Chao. Tra i nuovi attori che si uniranno al cast in questa stagione figurano Sofia Helin nel ruolo di Julia Rothman, Shelley Conn nel ruolo di Laura Kellner, Kevin McNally nel ruolo di Max Grendel e Jason Wong nel ruolo di Nile.

Horowitz è produttore esecutivo insieme a Jill Green e Eve Gutierrez di Eleventh Hour, allo scrittore Guy Burt, al regista Andreas Prochaska e all'attore Otto Farrant. La serie è distribuita in tutto il mondo da Sony Pictures Television.