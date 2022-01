Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip 6, frequenta già un’altra donna?

Alex Belli dopo aver lasciato Delia Duran, chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 6, avrebbe già trovato un'altra donna con cui consolarsi: l'indiscrezione è stata rivelata dal paparazzo Andrea Franco Alajmo nel corso di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci.

Piaccia o no Alex Belli è stato il protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, l'attore è l'unico concorrente squalificato nella storia del programma che continua ad essere ospite in studio, frequenti sono le sue incursioni nella casa di Cinecittà per parlare con l'amica 'artistica' Soleil Sorge o la moglie Delia Duran. Ora il triangolo che ha tenuto in piedi il reality pare si sia trasformato in un quadrilatero.

Alex Belli in questi giorni si è tenuto particolarmente occupato, sembra che l'attore di CentoVetrine abbia iniziato a frequentare addirittura una nuova donna, come vuole l'indiscrezione lanciata dal fotografo Andrea Franco Alajmo che, collegato con Federica Panicucci nella trasmissione Pomeriggio 5, come mostra la clip, ha affermato "Vi posso dire che voci sempre più insistenti continuano a confermai che Alex ha la testa altrove. Lui sta già pensando ad un'altra, mi arriva la voce da informatori, tra cui un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che ha amici in comune. Non ci sono ancora fotografie ma si sta sentendo con qualcuna. Se chiediamo anche alle sue ex, è una cosa che lui ha sempre fatto", ha detto Alajmo.

Alex Belli ha voluto smentire la notizia pubblicando su Twitter un post con il suo cane dove si legge "VI PRESENTO CHI sto frequentando... Si chiama BELLA"

Sabato scorso Alex Belli aveva fatto il suo colpo di teatro lasciando Delia Duran con un tweet, l'attore aveva scritto "Amore mio mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola".