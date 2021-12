Alex Belli e Delia Duran: lite in treno, lei lancia la fede e urla "non me ne frega un ca..o"

Alex Belli, dopo essere stato espulso dal Grande Fratello Vip 6, avrebbe avuto una lite in treno con Delia Duran: secondo alcuni testimoni la moglie gli avrebbe lanciato la fede dopo un duro scontro. Le foto sono state pubblicate in esclusiva da Novella 2000 a cui si è rivolta la persona che ha assistito al litigio.

Alex Belli è stato espulso dal Grande Fratello Vip 6 nella puntata del 13 dicembre, il concorrente ha violato il regolamento del programma andando ad abbracciare Delia Duran, la moglie che era arrivata nel giardino della casa più spiata d'Italia per rompere la loro relazione. I due dopo il programma hanno lasciato Roma, diretti a Bologna, prima tappa del viaggio che li avrebbe riportati a Milano.

Ieri la coppia è stata vista sul treno Bologna-Milano, sul loro vagone era presente una persona che ha inviato alcune foto alla redazione del settimanale Novella 2000. Alex Belli e Delia Duran secondo questa persona, come riportato sull'edizione online del magazine, hanno chiacchierato per un po' di tempo senza problemi, poi avrebbero iniziato a litigare animatamente. La 'talpa' ha riferito che ad un certo punto Delia si è sfilata la fede, l'ha lanciata contro Alex e gli ha urlato: "Non me ne frega un ca..o, tre mesi di questa stro..ata".

Della Duran, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, ha detto di non aver perdonato Alex Belli, la modella venezuelana è convinta che il marito sia andato troppo oltre con Soleil Sorge. In un fuori onda catturato dalle telecamere di Mediaset Extra e pubblicato sul web, Delia ha detto al marito "Quella cosa che hai fatto sotto le coperte? Lo hanno visto tutti! Hai trombato". L'attore non ha smentito e ha chiesto "Si è visto?". E lei arrabbiatissima: "Sì, si vede tutto. Alex questa roba è grave".