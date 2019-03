Alessio Boni: "Un produttore mi fece delle avance sessuali"

Alessio Boni rifiutò le avance di un produttore americano: lo ha raccontato l'attore nel corso di un'intervista a Silvia Toffanin nel programma Verissimo, spiegando che si trattava di un produttore americano del quale non ha voluto fare il nome.

Mi aveva presentato anche sua moglie e i suoi figli, ma poi mi fece capire che voleva altro

I fatti risalgono a quando Alessio Boni aveva 24 anni e conobbe un produttore che arrivò a Roma quando l'attore frequentava l'Accademia Silvio D'Amico: "Diceva che sarebbe nata una nuova star italiana, feci i provini, fui scelto e partii" - ha raccontato Boni - "Mi aveva presentato anche sua moglie e i suoi figli, ma poi mi fece capire che voleva altro. Gli dissi che non ce la facevo e tornai a casa."

Boni ci ha tenuto a sottolineare che il suo non è stato un gesto omofobo, ma non vede il sesso come una scorciatoia per fare carriera o per ottenere un contratto.

Non è la prima volta che Alessio Boni parla di questa esperienza, in altre occasioni aveva raccontato che l'episodio avvenne nello studio del produttore in questione - un produttore "famosissimo" - al termine di una settimana trascorsa in un hotel di Los Angeles, dove era convinto che sarebbe rimasto a lungo, salvo poi cambiare idea e tornare in Italia.

Di recente Alessio Boni ha fatto parte del cast de La compagnia del cigno e domani sera tornerà su Rai1 con una nuova puntata de Il nome della rosa, la serie tratta dal romanzo di Umberto Eco.