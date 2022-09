Alessia Merz oggi: che fine ha fatto l'ex ragazza di Non è la Rai?

Da Non è la Rai a Striscia la Notizia, fino a Meteore e Il Commissario Montalbano: la carriera di Alessia Merz negli anni '90/2000 fu memorabile per gli spettatori di allora e adesso che fine ha fatto?

Nel corso degli anni '90 e 2000 il volto di Alessia Merz è arrivato nelle case di moltissimi italiani attraverso il piccolo schermo, ma oggi che fine ha fatto? La sua è stata una carriera poliedrica, passando da alcuni dei più noti programmi televisivi dell'epoca, per poi finire lontana dalle telecamere, dalle luci e soprattutto dal grande pubblico.

Alessia Merz

Partendo da Non è la Rai per poi proseguire con Striscia la Notizia, passando per Meteore, Sanremo Giovani, Il Commissario Montalbano (ne La voce del Violino, in onda stasera su Rai1) e anche Quelli che il calcio, sembra che l'incontro con Fabio Bazzani, suo attuale marito, abbia integralmente ridefinito le priorità di Alessia Merz.

Nel corso di alcune recenti intervisteAlessia Merz si è aperta riguardo al presente, senza far trasparire alcun rimpianto dalla sua vita passata, vedendola, anzi, come parte integrante della donna che è oggi. Parlando con il Corriere della Sera, ad esempio, ha descritto se stessa come "Una donna realizzata che ha vissuto due vite bellissime", sottolineando il suo stile di vita precedente legato ai viaggi, alle soddisfazioni monetarie e ai successi in carriera.

Oggi, con l'abbandono del mondo dello spettacolo, Alessia Merz si dedica totalmente alla famiglia e ai figli, concentrando le proprie energie in questo senso. Parlando del distacco dalla vita televisiva, la Merz ne ha più volte sottolineato la facilità, dato che quella di seguire la propria famiglia è stata una sua scelta di cui va fiera fino in fondo.

Il commissario Montalbano: Sogni, amici e delitti

Nell'attuale contesto televisivo, in cui moltissimi volti del passato stanno tornando sul piccolo schermo grazie ai reality, Alessia Merz ha rivelato di aver avuto proposte interessanti (da Pechino Express, ad esempio), anche se il suo attaccamento ai figli e al marito hanno sempre giocato un ruolo preminente in queste scelte, insieme alla sua difficoltà a staccarsi da loro.

Parlando, invece, della sua esperienza in Non è la Rai Alessia Marz ha più volte affermato di non aver rinnegato nulla e che quel programma fu estremamente formativo per lei, definendola "una palestra di vita", non troppo dissimile, per certe modalità, ad alcune dinamiche legate a TikTok.