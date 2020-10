Alessia Marcuzzi: "Sono leggermente positiva al Covid". Salta la diretta de Le Iene

Alessia Marcuzzi salta, a sorpresa, la diretta di stasera de Le Iene perchè è risultata positiva al Covid, o, come lei ha precisato, "leggermente positiva". Per questa ragione la conduttrice romana ha preferito rimanere a casa evitando così lo spostamento in treno fino a Milano.

A spiegare l'assenza è stata proprio Alessia Marcuzzi, in collegamento da casa, in apertura del programma: "Stamattina sono venuta a sapere che un'amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto 'faccio il test rapido'. Noi siamo sempre controllati, ma questa mattina ho detto 'ne faccio uno in più perché voglio essere sicura, devo prendere il treno e mi metto a contatto con un sacco di gente'. Tutta la famiglia è risultata negativa, io sono risultata leggermente positiva".

Cosa significa essere leggermente positiva? Vuol dire che la carica virale al momento è bassa, ma saranno necessari altri controlli, come ha spiegato lei stessa. Per il momento, in quanto asintomatia, deve rimanere in isolamento a casa, fare tutti gli accertamenti del caso e solo dopo potrà dare indicazioni sul suo stato di salute e quindi sui prossimi impegni in TV.

Auguri di pronta guarigione sono arrivati - e continuano ad arrivare -, per Alessia Marcuzzi, attraverso i social e direttamente dai suoi compagni di viaggio de Le Iene, come quelli della Gialappa's Band, fatti con la consueta ironia: "Prima di sapere l'esito del tampone stava per saltare su un treno da Roma a Milano, quindi la carrozza 3 Economy di Trenitalia è salva!".