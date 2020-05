Alessandro Gassmann: “Se incontro qualcuno senza mascherina chiamo la polizia"

Alessandro Gassmann chiede che le persone indossino la mascherina e rispettino il distanziamento sociale altrimenti chiamerà polizia, l'attore lo ha scritto su Twitter dopo aver visto la foto dei Navigli e il comportamento di alcuni vicini.

Io se incontro qualcuno senza mascherina,gli dico gentilmente di metterla, se non lo fa glielo ripeto con più determinazione, se si rifiuta chiamo la polizia. NON è un gioco! Ripartiamo ma facciamo tutti il nostro dovere, facciamo le cose bene... TUTTI #mascherinaSempre — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 7, 2020

La Fase 2 si sta rivelando anche più difficile della Fase 1: molti sono insofferenti alle regole come hanno dimostrato le foto e i video dei Navigli di Milano negli ultimi giorni. Alessandro Gassmann sul suo account Twitter aveva postato le immagini che arrivavano dal capoluogo lombardo e poco dopo ha scritto: "Io se incontro qualcuno senza mascherina, gli dico gentilmente di metterla, se non lo fa glielo ripeto con più determinazione, se si rifiuta chiamo la polizia. Non è un gioco! Ripartiamo, ma facciamo tutti il nostro dovere, facciamo le cose bene... Tutti".

L'attore ha ribadito con fermezza la necessita di rispettare le regole suggerite dagli scienziati: indossare la mascherina ed il distanziamento sociale, solo in questo modo potremmo affrontare l'estate con maggiore serenità. Poco dopo Alessandro Gassmann ha ribadito il concetto con in un nuovo Tweet "I vicini , famiglia tranquilla, madre, padre, figlio e fidanzata, per 62 giorni ligissimi... come noi: da due giorni il figlio ospita amici in terrazzo... no mascherine, abbracci, birrette... se fra due settimane ritorniamo alla fase 1 divento aggressivo".

Nei giorni scorsi Alessandro Gassmann aveva pubblicato un tweet sugli organizzatori di eventi che aveva sollevato numerose polemiche su Twitter, soprattutto da chi aveva difeso con vigore la professione.